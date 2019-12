Oude Markt is klaar voor twaalfde Countdown 12.000 feestvierders kunnen aftellen naar 2020 EDLL

30 december 2019

12u15 0 Leuven De kerstdagen liggen intussen achter ons, maar dat betekent dat het nieuwe jaar 2020 echt dichtbij komt. In de studentenstad Leuven wordt dat traditiegetrouw gevierd met een aftelfeestje op de Oude Markt. Ook voor de twaalfde editie van de befaamde Countdown verwacht organisator vzw Oude Markt een vol plein met 12.000 feestvierders.

Jaar na jaar lokt Countdown zo’n 12.000 feestvierders naar de Oude Markt in Leuven. Samen tellen ze af naar het nieuwe jaar. Vuurwerk is dan wel verboden, maar dat houdt organisator vzw Oude Markt niet tegen om er ook dit jaar weer een knallende editie van te maken. “Het concept is hetzelfde als vorig jaar. Maar aan een geslaagde formule moet je natuurlijk niet teveel sleutelen hé”, zegt Erik De Rop, van vzw Oude Markt. “Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een brug gebouwd over de Oude Markt, waar Dj PartyShakerz samen met het publiek zal aftellen naar 2020. Er werd deze editie wel extra werk gestoken in de videoanimatie op de schermen tijdens het aftelmoment”, aldus De Rop.

Veiligheidsmaatregelen

Dit massa-evenement brengt natuurlijk enkele veiligheidsmaatregelen en beperkingen met zich mee. Zo is het onder meer verboden om binnen de Leuvense Ring rond te lopen met glazen of flessen. Hetzelfde geldt voor plastieken flessen of blikjes met sterke drank. “Deze maatregel gaat in op 31 december om 20 uur en loopt tot 1 januari 8 uur ’s morgens. Nachtwinkels zullen in die periode dus ook geen sterke dranken, jenevers of andere alcoholische dranken verkopen", aldus Politie Leuven.

Daarnaast is vuurwerk afsteken verboden op openbaar terrein. Leuven gaat het nieuwe jaar dus opnieuw in zonder vuurwerkknallen. Deze regel geldt overal in Leuven. De politie zal bijgevolg zeer streng optreden tegen vuurwerk, maar ook tegen rook- en knalbommen en wensballonnen.

De perimeter van het Countdown-evenement is Oude Markt, Collegeberg, Krakenstraat, Zeelstraat, Kiekenstraat, Kortestraat, Kroegberg, Drie-Engelenberg en Lavorenberg. Op die plaatsen zijn auto’s, fietsen en andere voertuigen niet welkom.“Alle fietsen en andere voertuigen worden op dinsdag 31 december verwijderd uit de zijstraten van de Oude Markt”, aldus politie Leuven.

Wie graag naar de Countdown komt, kan de Oude Markt toetreden via twee ingangen. De eerste ingang is via de Kortestraat en de tweede via de Collegeberg. Alle andere zijstraten van de Oude Markt zijn uitgangen of nooduitgangen. Het Countdown-feestje start rond 22 uur tot iets na middernacht. Vanaf 0.30 uur kunnen de feestneuzen dan terecht in een van de vele cafés op de Oude Markt. Wie na de Countdown naar huis of naar elders wil, kan onder meer gebruik maken van de nachtbussen van De Lijn. Met een oudejaarsnachtticket van 4 euro maak je de hele nacht zoveel verplaatsingen als je wil.

“Het gaat frisjes, maar droog zijn, dus ook dit jaar verwachten we weer een vol plein. Daarmee nog een goede raad: kom op tijd, want vol is vol”, besluit organisator Erik De Rop.