Oude Markt in Leuven zit stampvol: “Social distancing kunnen we niet handhaven, maar alles is onder controle”

Leuven

De studenten zijn weer in Leuven en dat was de voorbije avonden te merken: de Oude Markt zat zowel zondag- als maandagavond stampvol . De coronamaatregelen werden zo goed en zo kwaad als mogelijk nageleefd, al moest de politie wel ingrijpen tijdens enkele incidenten. “Het is zeer druk, maar alles is onder controle”, zeggen het stadsbestuur, de politie en de cafébazen. “Social distancing is echter niet de handhaven.” Veel studenten en cafébazen vragen zich wel af waarom er zo weinig politie te zien was in het straatbeeld en daar is een goede verklaring voor.