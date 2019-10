Oude carwash van De Lijn omgebouwd tot sporthal EDLL

30 oktober 2019

Leuven heeft er een nieuwe sportzaal bij. De voormalige carwash van De Lijn, aan de Vuurkruisenlaan in Leuven, werd omgebouwd tot een multifunctionele sporthal. Liefhebbers kunnen hier voortaan hun sportief ei kwijt. De sporthal is een samenwerking tussen Fightclub Leuven, Open Gym Leuven, Buurtsport Leuven en Stelplaats. Fightclub, Open Gym en Buurtsport Leuven zijn de vaste drie bewoners en zorgen voor de invulling van de nieuwe sporthal. De nieuwe sportruimte in Stelplaats werd vandaag officieel geopend met initiatielessen kickboks en randanimatie met een pannakooi.

De realisatie van de nieuwe sporthal wordt gefinancierd door de sportdienst van Leuven. De sporthal is vrij toegankelijk.