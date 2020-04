Oud-strijder Joannes "Charles" Vandenbempt (95) geveld door corona: “Zelfs de Duitsers kregen hem niet klein” Joris Smets

15u01 0 Leuven Joannes “Charles” Vandenbempt heeft zijn laatste strijd gestreden. De oorlogsveteraan overleed op 95-jarige leeftijd in woonzorgcentrum Booghuys aan het coronavirus. Charles -wat altijd zijn roepnaam geweest is- heeft een leven geleefd waar alleen maar met heel veel bewondering op kan worden teruggekeken. “Zelfs de Duitsers kregen hem niet klein”, zegt zijn jongste zus Alida Vandenbempt (80).“Hij nam altijd het heft in eigen handen en stond altijd voor iedereen klaar.” Zaterdag wordt Charles, naast zijn broer, begraven op het kerkhof in Vlierbeek.

Charles werd in 1924 geboren en was de oudste uit een gezin van acht kinderen. Voor zijn humaniorastudies economie ging hij in 1937 op internaat in het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht. Toen de oorlog uitbrak vluchtte hij, samen met het gezin, richting Frankrijk. Zijn vader bleef achter in Leuven om dienst te doen als militair. In september 1940 keerde Charles terug om zijn studies te hervatten. In 1942 werd hij opgevorderd om in Duitsland te gaan werken en hij besloot onder te duiken bij familie.

Het was ook in deze periode dat Charles zich aansloot bij de verzetsorganisatie Het Belgisch Legioen. Na de bevrijding van Leuven werd hij, in opdracht van de verzetsorganisatie, naar Tienen gestuurd om het goede nieuws te melden. “Toen hadden de Duitsers hem opgepakt”, zegt Alida Vandenbempt (80), de jongste zus van Charles. “Hij is toen zelfs in zijn been geschoten. Toen ze moesten schuilen voor de bommen wist hij te vluchten voor de Duitsers die hem gevangen hadden genomen: hij kende de streek daar, zij niet.”

Altijd actief

Daarna meldde Charles zich als oorlogsvrijwilliger bij het Belgisch Leger. Hier achtervolgde hij de terugtrekkende Duitse soldaten: zij die bij de SS waren werden overgeleverd aan de Engelsen, de anderen mochten naar huis. Na de Tweede Wereldoorlog is Charles tot 1980 beroepsmilitair geweest, onder andere gestationeerd in Duitsland en in de kazerne in Heverlee. “Na de oorlog heeft hij nog een gelukkig en rijkgevuld leven gehad”, stelt Alida. “Altijd actief en anderen helpen, zo kende iedereen hem.”

Charles was een vechter, een volhouder. Daarom heeft hij een rijkgevuld leven geleefd Zus Alida Vandenbempt

Inzet

“De laatste jaren zette hij zich vooral in voor anderen. Hij is meerdere keren vrienden gaan troosten die een dierbare verloren hadden. Hij stond altijd voor hen klaar en hielp hen ook met alle administratie die daar aan te pas komt.” Sinds een paar maanden verbleef Charles in woonzorgcentrum Booghuys in Leuven, een van de zwaarst getroffen woonzorgcentra door het coronavirus. “Sinds september, na een operatie, is het steeds minder goed beginnen gaan”, zucht Alida. “Zijn vrouw Gabrielle is in december overleden, ze waren bijna 70 jaar getrouwd. Hij verbleef al een paar maanden in Booghuys, maar binnen blijven zitten was niets voor hem. Hij wou steeds weer actief zijn, met de auto rijden, vergaderen met de verschillende verenigingen waar hij lid van was... maar het ging niet meer.”

Corona

Eind maart kwam het verdict dat Charles besmet was met het coronavirus. “Dan is het snel gegaan”, zegt Alida. Amper twee weken later, waarvan 3 dagen in coma, is de oorlogsveteraan op 12 april overleden. “Ze hadden ons verwittigd dat hij nog maar een paar uur te leven had, maar hij heeft het nog 3 dagen volgehouden. Dat was Charles, een echte vechter en volhouder. Daarom heeft hij een rijkgevuld leven geleefd. Er is een groot leeftijdsverschil tussen ons en hij is altijd als een vader voor mij geweest. Ik ben hem enorm dankbaar voor alles. Zijn laatste wens was begraven worden naast zijn broer in Vlierbeek, met alle medailles van zijn rijkgevulde carrière op de kist. Zaterdag gaan we afscheid nemen, maar we zullen hem nooit vergeten.”