Oud-cafébazin Christa Sergeant (63) is overleden

25 november 2019

16u04 0 Leuven Christa Sergeant (63), vroegere cafébazin van onder meer De Bagatel op de Oude Markt, is overleden aan de gevolgen van longkanker. Christa overleed zondagavond in het UZ Gasthuisberg te Leuven.

Christa is voor veel Leuvenaars geen onbekend figuur. Sinds de jaren ’80 startte ze verschillende zaken in het Leuvense, van een schoenenwinkel tot een café en restaurant. Ze is onder meer bekend als vroegere bazin van café De Bagatel op de Oude Markt. Sinds oktober vorig jaar leed de vrouw aan uitgezaaide longkanker. Eerder dit jaar uitte de Leuvense nog haar ongenoegen over de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Christa woonde in een sociale woning op het Glasblazerijplein in Leuven. Maar door de enorme stofwolk van de bouwwerken aan de Hoorn kon ze haar raam al een jaar niet meer open zetten. “Ik zweer het u, ik heb al afgezien. Ik ben ongeneeslijk ziek”, zei een geëmotioneerde Christa in juni. De Leuvense lag de voorbije tien dagen op palliatieve zorg in Gasthuisberg. Zondagavond omstreeks 17 uur overleed Christa aan de gevolgen van longkanker.