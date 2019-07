Oud-bestuurslid Stade Leuven Jean-Pierre Grietens overleden KAR

21 juli 2019

Jean-Pierre Grietens, van de gelijknamige elektrozaak in Heverlee, is op 75-jarige leeftijd overleden. Grietens was vroeger een graag gezien figuur bij voetbalclub Stade Leuven, waar hij voorzitter en bestuurslid was. Hij was ook fervent sponsor van de voetbalclub. “Met Jean-Pierre verliezen de Stadisten éen van hun laatste grote voormannen. Twaalf jaar lang stond Jean-Pierre mee aan het hoofd van Stade Leuven. Hij investeerde gul in onze groen-witte club. En dat was niet anders voor de boeken die over Stade verschenen”, klinkt het op sociale media. Grietens was ook supporter van OHL en KRC Genk. Hij verloor eerder al zijn vrouw Noëlla Duchateau.