Opvallende trend aan KU Leuven: “We verwachten stijging van 20 % nieuwe internationale studenten” Bart Mertens

18 september 2019

16u00 1 Leuven Op dit moment hebben al 39.793 studenten zich ingeschreven voor het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven. De voorlopige cijfers wijzen op een nadrukkelijke stijging van het aantal masterstudenten en een grote toestroom van internationale studenten. Bij de generatiestudenten die hun eerste stappen in het hoger onderwijs zetten, is er dan weer een lichte daling.

Enkele dagen voor de start van het academiejaar maakt de KU Leuven een eerste tussentijdse balans opmaken van de lopende inschrijvingen. Studenten kunnen zich tot en met woensdag 9 oktober inschrijven maar de voorlopige cijfers geven wel al enkele tendensen weer. “Een opvallende tendens is de toenemende populariteit van de KU Leuven bij buitenlandse studenten”, klinkt het bij de Leuvense universiteit. “Al 6.500 internationale studenten schreven zich in voor het nieuwe academiejaar. Vooral het aandeel nieuwe studenten (2.304, nvdr) stijgt en op basis van de huidige situatie verwachten we een uiteindelijke stijging van ongeveer 20 procent aan nieuwe internationale studenten. Deze toename situeert zich in Leuven maar ook op de campussen in Brussel en aan Campus Sint-Lucas Gent.”

Engelstalige opleidingen

Een tweede voorlopige conclusie is dat het aanbod Engelstalige bacheloropleidingen duidelijk in trek is bij de studenten. De opleidingen Engineering Technology-Industriële Ingenieurswetenschappen (+29%), Business Administration-Economie en Bedrijfswetenschappen (+50%) en Philosophy-Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (+20%) noteren bijvoorbeeld een grote toename. Peter Lievens, vicerector voor Internationaal Beleid, reageert tevreden op deze evolutie. “Onze groeiende reputatie als één van de beste universiteiten van het Europese vasteland ligt allicht mee aan de basis van deze groei. Jong internationaal talent versterkt een aantal van onze opleidingen maar is bovendien zeer belangrijk in de ontwikkeling van Vlaanderen als kennisregio.”

Onze groeiende reputatie als één van de beste universiteiten van het Europese vasteland ligt allicht mee aan de basis van de groei Peter Lievens, vicerector voor Internationaal Beleid

De teller van het totale aantal inschrijvingen staat momenteel op 39.793 studenten, waarvan 11.534 nieuwe inschrijvingen. Goed voor een stijging van 5 % in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar. Op het niveau van de initiële masteropleidingen noteert de KU Leuven een stijging: zowel het totale aantal (12.487/+15%) als de masterstudenten die nieuw zijn aan de KU Leuven (1.132/+37%) gaan erop vooruit. Op het niveau van de bacheloropleidingen is het beeld op dit moment iets gematigder. Het totale aantal bachelorstudenten ligt hoger dan vorig jaar (18.299/+8%) maar het aandeel generatiestudenten die hun eerste opleiding aan de universiteit aanvatten, kent een lichte terugval (7.781/-1%). Deze daling is ook merkbaar in de instroom aan verschillende faculteiten.

Tandheelkunde

Positieve uitschieters zijn dan weer de Faculteit Ingenieurswetenschappen (+16%) en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (+10%), vooral in de opleiding pedagogie (+28%). De nieuwe inschrijvingen verlopen ook goed aan de Faculteit Wetenschappen (+6,2%) en de Faculteit Geneeskunde (+3,2%), in het bijzonder de opleiding biomedische wetenschappen op Campus Kulak Kortrijk (+46%) en tandheelkunde in Leuven (+36%). “We zien een verdere groei in het totale aantal inschrijvingen aan de KU Leuven”, reageert rector Luc Sels op de huidige balans. “Daar staat wel tegenover dat het aantal ingeschreven generatiestudenten een licht dalende trend vertoont. Die daling ligt in lijn met de demografische evolutie.”