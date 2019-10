Opvallend meer internationale studenten aan KU Leuven: 1 student op 6 komt uit het buitenland Bart Mertens

15 oktober 2019

19u00 0 Leuven De Leuvense universiteit verwelkomt dit jaar bijna 58.000 studenten. Opvallend gegeven is dat de studentenpopulatie alsmaar internationaler wordt en dat verheugt rector Luc Sels. Meer concreet is ongeveer 1 student op 6 afkomstig uit het buitenland. “Dat is deels het resultaat van de internationale reputatie als ‘meest innovatieve van Europa’ en ook de hoge positionering in de internationale rankings blijft niet zonder resultaat”, klinkt het.

De Leuvense universiteit is al enkele jaren bezig aan een internationalisering en dat blijkt opnieuw uit de inschrijvingscijfers die zopas werden afgesloten. De KU Leuven verwelkomt dit academiejaar welgeteld 57.777 studenten en dat zijn er 3 % meer in vergelijking met vorig jaar. Ook de nieuwe inschrijvingen gaan erop vooruit. Meer concreet: 15.302, goed voor een stijging van 4,4 %. Mooie resultaten maar het meest opvallende gegeven komt uit internationale hoek. De studentenpopulatie aan de KU Leuven is immers almaar internationaler getint en telt dit jaar 9.686 buitenlandse studenten. Daarmee ligt het aantal nieuwe internationale inschrijvingen bijna een vijfde hoger dan vorig academiejaar.

Meerdere campussen

“De opvallendste stijging is inderdaad de toenemende instroom van buitenlandse studenten aan de KU Leuven. Het aantal nieuwe internationale inschrijvingen (3.931) ligt bijna een vijfde hoger (+19%) ten opzichte van vorig academiejaar. De stijging is merkbaar in Leuven, onder meer op Campus Groep T maar ook op de campussen in Brussel en Campus Sint-Lucas Gent”, laat de KU Leuven optekenen. Vooral de Engelstalige bacheloropleidingen, meer bepaald Engineering Technology (+27,8%) en Business Administration (+44%), gaan er sterk op vooruit. Op het niveau van de masters zijn er verschillende opleidingen met een sterk internationaal karakter. In de masteropleidingen Architecture (Brussel), Statistics, Social and Cultural Anthropology en International Politics is meer dan 80 % procent van de nieuwe studenten zelfs van buitenlandse komaf.

Bij het zoeken naar een internationale universiteit heb ik in de eerste plaats gekeken naar de rankings. De KU Leuven bleek hoog aangeschreven te staan Dana AlSayegh (22) uit Libanon

Izabela Kantor (22) en Ian Teunissen van Manen (22)uit de Verenigde Staten zijn twee studenten die niet aan de lokroep van de KU Leuven konden weerstaan. Twee jaar geleden brachten ze al enkele maanden in Leuven door en dat smaakte naar meer. “We wisten dat de KU Leuven masterprogramma’s aanbiedt die interessant zijn voor ons dus hebben we besloten om terug te komen”, zegt Izabela. “Ik heb voor de Master of European Politics & Policies gekozen. Ik zou later graag voor de Europese Unie werken.” Ian gaat de Master of International Politics volgen aan de KU Leuven en leerde Izabela al een woordje Nederlands want hij kreeg een tweetalige opvoeding Nederlands/Engels. “Mijn favoriete woord is bakkerij. Heel leuk om uit te spreken”, aldus Izabela. Ook Dana AlSayegh (22) uit Libanon koos bewust voor de KU Leuven. “Bij het zoeken naar een internationale universiteit heb ik in de eerste plaats gekeken naar de rankings. De KU Leuven bleek hoog aangeschreven te staan”, klinkt het.

Arbeidsmarkt

Rector Luc Sels bevestigt dat de internationale reputatie van de KU Leuven vruchten afwerpt de voorbije jaren. “De KU Leuven is duidelijk een erg aantrekkelijke universiteit in binnen- en buitenland. Dit jaar valt vooral de krachtige toename van het aantal internationale studenten op. Dat is deels het resultaat van de internationale reputatie van de KU Leuven die bekend staat als ‘meest innovatieve van Europa’. De hoge positionering in de internationale rankings blijft niet zonder resultaat. En dat resultaat zal ook de Vlaamse samenleving, economie en arbeidsmarkt ten goede komen.”