Opvallend beeld: koppel trouwt op Grote Markt in tijden van corona Joris Smets Esther De Leebeeck

28 maart 2020

15u04 0 Leuven Opvallend beeld op de trappen van het stadhuis in Leuven vandaag: in tijden van corona en lege straten poseert een pas getrouwd koppel samen met familie en vrienden voor de foto. Toch verliep alles volgens de nodige voorzorgsmaatregelen stelt Dirk Vansina (CD&V), schepen van burgerzaken in Leuven. Het aantal toegelaten personen bij een huwelijk in tijden van corona verschilt daarentegen van gemeente tot gemeente.

Wie in de stralende zon op wandel was langs de Grote Markt in Leuven deze middag keek waarschijnlijk even raar op. Een pas getrouwd koppel liet zich, samen met vrienden en familie, fotograferen op de trappen van het stadhuis. “Alles verliep volgens de corona-maatregelen”, stelt schepen Dirk Vansina. “Er waren eigenlijk meer huwelijken gepland vandaag, maar wij contacteren de mensen en wijzen hen erop dat ze de datum kunnen verplaatsen. In dit geval wou het koppel de oorspronkelijke datum behouden. Wij zorgen ervoor dat alles volgens de corona-maatregelen en met de nodige voorzichtigheid verloopt. Zo houden we rekening met ‘social distancing’ en kijken we hoeveel mensen er in de trouwzaal binnen kunnen. Iedereen die binnen- en buitenkomt ontsmet zijn handen en de documenten worden ondertekend met aparte balpennen”, aldus de schepen.

Voorzorgsmaatregelen inzake huwelijken

Het aantal personen dat aanwezig mag zijn bij een huwelijk in tijden van corona, verschilt van gemeente tot gemeente. In Rotselaar zijn bijvoorbeeld enkel de getuigen toegelaten. In Leuven hebben ze het maximum aantal toegelaten personen afgeklokt op 10. Een vaste regel is er niet. “In onze gemeente was er voorbije maandag nog een huwelijk op het gemeentehuis”, stelt Johan Vanhulst (CD&V), burgemeester van Oud-Heverlee. “Het koppel zelf en zes andere personen waren aanwezig. Uiteraard verliep alles volgens de nodige voorzorgsmaatregelen en werd er rekening gehouden met ‘social distancing’. Huwelijken mogen plaatsvinden in intieme kring. Een vaste regel inzake hoeveel personen er aanwezig mogen zijn is er niet. Dat is het gezond verstand gebruiken en de maatregelen in acht nemen”, aldus de burgemeester.