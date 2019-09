Optiek De Pauw gaat verder als GrandOptical: “Einde van verhaal dat begon in 1977”, zegt oprichter Yves De Pauw Bart Mertens

23 september 2019

21u09 0 Leuven Vanaf 1 oktober gaat de bekende Leuvense optiekzaak De Pauw in de Tiensestraat verder als GrandOptical. Huidig uitbaatster Birgit De Pauw is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. “Ik draag met veel vertrouwen de fakkel over”, klinkt het. Voor haar vader en oprichter Yves De Pauw is het een emotioneel afscheid van een familiezaak met een lange geschiedenis. “Mijn vrouw en ikzelf blijven achter met een dubbel gevoel”, klinkt het.

De Tiensestraat in Leuven verliest een monument. Optiek De Pauw is vanaf 1 oktober in handen van keten GrandOptical. Dat heeft Birgit De Pauw laten weten in een persoonlijke brief aan de vaste klanten. “Vanaf 1 oktober gaat de winkel verder als GrandOptical. Voor mij is het tijd voor een nieuwe uitdaging”, schrijft de dochter van oprichter Yves De Pauw. “Ik wil de klanten graag bedanken voor het jarenlange vertrouwen en ik ben ervan overtuigd dat ze in goede handen zijn bij GrandOptical. Ik draag de fakkel met veel vertrouwen over want GrandOptical zal de service, de kwaliteit en de deskundigheid bieden zoals men die van Optiek De Pauw gewend was.”

Ik draag de fakkel met veel vertrouwen over want GrandOptical zal de service, de kwaliteit en de deskundigheid van Optiek De Pauw bieden Birgit De Pauw in een brief aan de vaste klanten

Oprichter Yves De Pauw bevestigt dat GrandOptical omschreven kan worden als de betere keten voor brillen en lenzen maar blijft toch achter met een dubbel gevoel. “Samen met mijn echtgenote Anne heb ik Optiek De Pauw opgebouwd vanaf nul en nu komt er plotseling een einde aan een mooie familiezaak”, vertelt Yves De Pauw. “Uiteraard is de overname door GrandOptical een emotioneel gegeven voor ons maar onze dochter heeft een beslissing genomen nadat zij de fakkel overnam toen ik met pensioen ging in 2009. We respecteren die beslissing maar de overname kwam wel als een verrassing. Het feit dat GrandOptical de betere keten is qua kwaliteit is nog een troost maar er komen toch wat emotionele gevoelens los nu Optiek De Pauw zal verdwijnen als familiezaak na meer dan 40 jaar.”

Het is uiteindelijk een mooi verhaal geworden en ik wil mijn vrouw Anne bedanken voor haar eeuwige steun om van Optiek De Pauw een mooi levenswerk te maken Oprichter Yves De Pauw (69)

Optiek De Pauw is inderdaad een familiezaak met de spreekwoordelijke grote F. Yves De Pauw (69) begon als prille twintiger in Temse als opticien maar keerde al snel terug naar zijn vertrouwde Leuven met echtgenote Anne. “In 1972 opende ik een optiekzaak in Temse maar vijf jaar later stonden we al terug in Leuven”, vertelt Yves De Pauw. “De zaak ging nochtans goed maar ik miste Leuven te hard. Ik weet nog heel goed dat we in een pand terecht kwamen waar een fotograaf was gevestigd die met de noorderzon was verdwenen. Het eerste jaar kregen we geregeld pasgetrouwde koppels over de vloer die kwamen vragen hoe het nu zat met hun trouwfoto’s. Wist ik veel…Anderhalf jaar later kwam er plots een Hollander binnen die zijn buitenverlichting kwam ophalen. Dat was de spoorloze fotograaf maar naar zijn buitenverlichting kon hij fluiten want die had ik al lang in de vuilnisbak gegooid.”

Dieper en dieper

“We woonden toen ook in dat pand maar na een tijd werd dat moeilijk want de zaak werd uitgebreid in de diepte. Zo werd onze living dus deel van de winkel en zo ging dat maar dieper en dieper in het pand. Het is uiteindelijk een mooi verhaal geworden en ik moet mijn vrouw Anne bedanken voor haar eeuwige steun om van Optiek De Pauw een mooi levenswerk te maken. Zonder haar was het allemaal niet zo goed gegaan. Maar nu komt er een einde aan dat verhaal. Ja, een dubbel gevoel maar ook trots op wat we hebben opgebouwd doorheen al die jaren.”