Opschorting voor weerspannige vrouw die agenten verwondt Kim Aerts

21 april 2020

17u00 0 Leuven Een vrouw uit Leuven heeft opschorting van straf gekregen voor twee feiten van weerspannigheid.

Die vonden telkens plaats in Leuven, eenmaal in het centrum en een keer aan het Martelarenplein. Abenan K. verkeerde tot tweemaal toe in staat van openbare dronkenschap. Bij iedere interventie raakte een politie-inspecteurs gewond tijdens hun tussenkomst omdat K. zich zeer agressief en weerspannig opstelde. De rechtbank beriep zich op het bijgevoegd fotodossier en het medisch attest van de agenten om K. schuldig te verklaren aan de feiten. In 2015 kreeg de vrouw nog een werkstraf voor slagen en verwondingen. De vrouw gaf aan dat haar alcoholgebruik ondertussen onder controle zou moeten zijn. De rechtbank verleende haar de gunst van opschorting gedurende drie jaar.