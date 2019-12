Opschorting voor nachtelijke vechtpartij KAR

31 december 2019

16u58 0

Een man uit Leuven heeft opschorting gekregen voor slagen in oktober 2017. Het academiejaar was toen net van start gegaan toen de jongeman samen met een vriend voor overlast zorgde in Leuven. Ze zouden een man in de straat hebben uitgedaagd door ‘belletje trek’ te doen bij zijn thuis. De bewoner reageerde geagiteerd en nam een stofzuigerbuis ter hand waardoor de situatie escaleerde. Daarbij werd op straat ook de zijspiegel van een auto afgeslagen. Henri G. kreeg opschorting omdat hij de bewoner van het huis slagen toebracht. Een groep scouts in de buurt was toevallig getuige van de vechtpartij en kon dat feit bevestigen. De andere student en de bewoner van het huis kregen de vrijspraak omdat er geen objectieve getuigen waren van de slagen die zij zouden hebben toegebracht.