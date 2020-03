Opschorting voor jonge dealer KAR

24 maart 2020

13u17 0 Leuven Een jonge dealer uit Leuven heeft opschorting van straf gekregen voor verschillende feiten.

De man werd op 29 april 2018 gefouilleerd door agenten van de Leuvense politie. Hij bleek in het bezit van vijftien zakjes cannabis, in totaal voor 18,7 gram, en een digitale weegschaal. Bij een huiszoeking in de woning van zijn moeder, waar hij verbleef, vonden de speurders handgeschreven documenten met een lijst van benodigdheden om een handel in drugs op te zetten. In de winter van 2018 werd de jongeman betrapt met dertig gram speed. Hij gaf toen toe dat hij een jaar lang in Tienen had gedeald. Op zijn gsm werden verschillende drugsgerelateerde berichten teruggevonden. Hij verkocht vooral cannabis, speed, hasj en ketamine. Verder werd de beklaagde vervolgd voor mondelinge bedreigingen, smaad en weerspannigheid ten aanzien van enkele agenten in 2018. Omdat de man zich in een penibele situatie bevindt, gaf de rechtbank opschorting van straf onder voorwaarden. Zo moet hij werk zoeken, de drugs afzweren en een agressiecursus volgen.