Opschorting voor advocaat die door het lint gaat tijdens politiecontrole Kim Aerts

31 maart 2020

16u12 0 Leuven Een advocaat uit Overijse heeft de gunst van opschorting gekregen voor weerspannigheid en smaad tijdens een politiecontrole in Leuven vier jaar geleden.

C.B. (52), uit Wallonië afkomstig, werd op 9 april 2016 op de Tervuursevest aan de kant gezet voor een alcoholcontrole. Het was zijn partner die aan het stuur zat die moest blazen in het sampling-toestel. Omdat de apparaten nog maar recent in gebruik werden genomen, verliep de controle niet van een leien dakje. De vrouw moest meermaals blazen in het bijzijn van de kinderen en dat was niet naar de zin van de vijftiger. Met zijn kennis als advocaat wilde hij verhaal halen bij de agenten of alles wel volgens het boekje verliep, maar de situatie escaleerde ondanks het feit dat zijn partner negatief blies. Volgens de burgerlijke partij, die optrad voor de hoofdinspecteur, sloeg de verbale agressie om in een fysiek handgemeen waarbij B. de passagiersdeur openzwaaide tegen de agent. B. haalde zijn gsm boven om het hele plaatje te filmen, maar dat was dan weer niet naar de zin van de agenten. Die namen de smartphone uit de handen van de vijftiger. De vrouw van B. probeerde ondertussen haar man tot kalmte aan te manen, maar ook zij bleek geen vat te hebben op hem. Na een kat-en-muisspel met de agenten was de advocaat terug in het bezit van zijn gsm.

19.000 keer bekeken

Hij sloot zich op in de auto en hij plaatse de beelden prompt op sociale media. De video haalde uiteindelijk ook de site van de Waalse krant La Libre. Het filmpje werd in geen tijd 19.000 keer bekeken. “Bij het vertraagd afspelen kwam de hoofdinspecteur identificeerbaar in beeld. Zowel de politiezone Leuven als de hoofdinspecteur werden hierdoor in een slecht daglicht gesteld, beledigd en de agent werd valselijk beschuldigd van slagen aan zijn persoon”, bemerkte de rechter. “De goede werking van diens politiewerk kwam hierdoor in het gedrang en zijn privacy werd geschonden, nu hij zonder toestemming herkenbaar op sociale media werd geplaatst.”

Morele schadevergoeding

De advocaat ging vol voor de vrijspraak. Volgens de verdediging had B. het volste recht om verhaal te gaan halen en was het de hoofdinspecteur die B. uit de auto sleurde. De rechtbank volgde niet en achtte alle tenlasteleggingen bewezen. Om zijn job als advocaat niet in het gevaar te brengen en omdat de vijftiger nog een blanco strafregister heeft, kon de rechtbank zich vinden in de gunst van de opschorting gedurende drie jaar. De hoofdinspecteur werd op zijn beurt door B. gedagvaard, maar volgens de rechter was er geen bewijs dat de agent politiegeweld zou gebruikt hebben. De hoofdinspecteur heeft recht op een morele schadevergoeding van 1.250 euro. Zijn vrouw, die avond ook van dienst, stelde zich eveneens burgerlijke partij. Zij krijgt een schadevergoeding van 750 euro.