Opschorting van straf na coronafluim naar agent Kim Aerts

12 juni 2020

18u46 4 Leuven De correctionele rechtbank van Leuven heeft milde straffen uitgesproken in de eerste drie vonnissen over inbreuken op de coronamaatregelen in het Leuvense gerechtelijke arrondissement tijdens de voorbije maanden. De beklaagden kwamen weg met opschorting van straf, een geldboete en zelfs vrijspraak.

Na een melding van een huiselijke twist in Molenstede bij Diest gingen leden van de politiezone Demerdal op 30 maart een kijkje nemen in de woning van Martinne R. De 60-jarige ex-verpleegster begaf zich naar de tuin, waar ze zich achter een struik verstopte. Ze spuwde een toegesnelde agent in het gezicht. De beklaagde riskeerde een gevangenisstraf tot twee jaar. De procureur had zes maanden cel met uitstel gevorderd. De rechtbank oordeelde dat R. “geen houding aannam die tot doel had om de agent te doen geloven dat hij besmet zou kunnen worden”. De rechter verklaarde de feiten bewezen, maar gaf de vrouw opschorting gedurende een jaar.

Dirk G., Cristian L. en René N. werden vervolgd voor het niet naleven van het samenscholingsverbod in Leuven op 5 april. Zij hadden samen alcohol gedronken op een bank. Het trio kwam weg met een geldboete van 208 euro. Het parket had tot 600 euro gevraagd.

Joan L. bleef op 27 maart en 3 april ondanks aanmaningen rondhangen voor een winkel in Herent met een blik bier in de hand. Hij betwistte de inbreuk op een niet-essentiële verplaatsing met het argument dat het toegelaten was om te wandelen en drinken te kopen. De rechtbank volgde die stelling en sprak de man vrij.