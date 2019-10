Oprit Kessel-Lo/Wilsele richting Brussel volgende twee weekends afgesloten EDLL

11 oktober 2019

Wegen en Verkeer gaat de volgende twee weekends nieuwe geluidsschermen plaatsen op het viaduct van Wilsele. In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 oktober en van zaterdag 19 op zondag 20 oktober zal de oprit Kessel-Lo/Wilsele (nr.20) richting Brussel telkens afgesloten zijn tussen 20 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens. Het verkeer richting Brussel moet een omleiding volgen via het op- en afrittencomplex van Holsbeek. De geluidsschermen worden geplaatst om de geluidshinder in de naburige wijken te beperken.

Zuidkant volgt

In het voorjaar van 2020 start Wegen en Verkeer eveneens met de renovatie en verbreding van de bovenkant van de zuidkant van het viaduct, in de rijrichting van Lummen.