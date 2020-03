Oprit E314 in Wilsele richting Brussel gaat maandag nachtje dicht KAR

14 maart 2020

13u19 0 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 maart werken uit op het viaduct van Wilsele. Het gaat om voorbereidende werken voor het project ‘Leuven Noord’ dat eind maart van start gaat. Door de ingreep wordt van maandagavond 20 uur tot dinsdagochtend 5 uur de oprit Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) richting Brussel afgesloten.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt de betonnen veiligheidsconstructie vervangen door een lichtere constructie. Tijdens de werken vanaf eind maart rijdt het verkeer namelijk op vier rijstroken (twee in elke richting) op elke weghelft. De bestaande veiligheidsconstructie is in die situatie te belastend voor het viaduct. Na de werken wordt de huidige constructie opnieuw geplaatst. Het verkeer wordt omgeleid naar de oprit Holsbeek (nr. 21). Ook in de week van maandag 23 maart vinden er ‘s nachts voorbereidende werken plaats op het viaduct. Dan moet het verkeer op het viaduct ‘s nachts van Wilsele over een rijstrook in elke richting. Vanaf eind maart starten ingrijpende werken op de E314 in Leuven. In het kader van het project ‘Leuven Noord’ verbreden en vernieuwt AWV het viaduct van Wilsele, aan de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt. Tegelijkertijd wordt een fiets- en autotunnel onder het viaduct aangelegd, ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg in Wilsele. Wegen en Verkeer renoveert ook drie bruggen en plaatst nieuwe geluidsschermen op verschillende locaties tussen Herent en Wilsele. Om al deze projecten uit te voeren, wordt er tot de zomer van 2021 gewerkt op de E314. Er wordt ernstige hinder verwacht in beide richtingen.