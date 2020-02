Oprichter ruilmunt RES vrijgesproken omdat feiten verjaard zijn EDLL

26 februari 2020

14u10 5 Leuven Walther Smets (67), de oprichter van de elektronische ruilmunt RES, is door de correctionele rechtbank van Leuven vrijgesproken omdat de feiten verjaard zijn. De zestiger riskeerde vijf jaar beroepsverbod en zes maanden cel wegens oplichting, schriftvervalsing en het gebruik van valse stukken.

Walther Smets stampte in 1996 vanuit Leuven het alternatieve betalingssysteem RES uit de grond. Het doel? De lokale handel aanzwengelen. Leden konden met RES-munten onderling diensten en producten uitwisselen en betaalden elkaar niet langer in euro. In het Leuvense maakten ongeveer 65 handelaars gebruik van het betaalmiddel.

Misbruik

Maar de oprichter riskeerde een beroepsverbod van vijf jaar en zes maanden cel. Smets moest zich in januari verdedigen voor de rechtbank in Leuven omdat het parket hem verdenkt van oplichting, schriftvervalsing en het gebruik van valse stukken. “Hij ging internationale kredieten aan in Polen, Tsjechië en Slovakije voor 150.000 RES. Er werd een persoonlijke lening toegekend voor 100.000 RES, terwijl hij zelf 500.000 euro schulden had”, klonk het toen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Smets van 2005 tot 2010 zijn betaalsysteem misbruikt om eigen schulden te verdoezelen. Via de RES-munt zouden hij en bevriende leden leningen zijn aangegaan, terwijl de zestiger eigenlijk toen in de schulden zat.

Geen concrete data

Volgens de verdediging dateren de feiten van 2004 en 2006 en is de zaak dus verjaard. Zij eisten de vrijspraak. Die uitspraak werd nu ook door de correctionele rechtbank van Leuven bevestigd. De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen concrete data zijn bij de omschrijving van de strafbare feiten, behalve in 2005. Er werd ook niet vermeld om welke ‘bevriende leden’ het gaat en welke kredieten zijn hebben ontvangen. Bij gebrek aan meer concrete data heeft de rechtbank van Leuven beslist dat de strafvordering vervallen is door verjaring. Daarmee werd de oprichter van de RES-munt vrij gesproken. Aangezien de feiten verjaard zijn, kan de rechtbank Walther Smets ook geen kosten opleggen.