Oprichter RES prepaid verdacht van faillissementsmisdrijf KAR

22 augustus 2019

14u52 0 Leuven De oprichter van het betaalsysteem RES Prepaid verschijnt op 10 september voor de correctionele rechtbank van Leuven op betichting van een faillissementsmisdrijf. Hij zou elektronisch geld misbruikt hebben bij de toekenning van kredieten.

De ondernemingsrechtbank van Leuven verklaarde de vennootschap RES Prepaid op 18 april failliet. De bvba uit Leuven legde zich toe op het beheer van elektronisch geld, met de gelijknamige munt als betaalmiddel voor particulieren en bedrijven in ons land. De Nationale Bank van België trok als toezichthouder de registratie van RES Prepaid als beperkte instelling voor elektronisch geld in, nadat een reeks inbreuken aan het licht was gekomen. Het parket van Leuven startte met een gerechtelijk onderzoek naar het betaalsysteem van RES Prepaid, na twee klachten. Die werden ingediend door de Nationale Bank en de FOD Economie. Het alternatieve betaalsysteem zou gebouwd zijn op een dubieus piramideconcept. RES Prepaid werkte met een herlaadbare betaalkaart. Daarop konden punten worden gestockeerd. Consumenten konden met de alternatieve munt betalen bij aangesloten handelaars. Walther S. wordt gedagvaard wegens oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Het gaat om feiten uit de periode 2005 tot 2010. De oprichter wordt ervan beticht dat hij zijn betaalsysteem misbruikte bij de toekenning van kredieten aan zichzelf en bevriende leden. Hij zou zijn persoonlijke financiële schulden aan het systeem verdoezeld hebben.