Oprichter RES-betaalsysteem riskeert beroepsverbod Kim Aerts

21 januari 2020

18u25 0 Leuven Walther Smets (67), de oprichter van het alternatieve betaalsysteem RES, riskeert een beroepsverbod van vijf jaar en zes maanden cel. Het parket verdenkt hem van oplichting, schriftvervalsing en het gebruik van valse stukken. Volgens de verdediging is de zaak een ‘scheet in een fles’.

Het RES-systeem werd in 1996 door Walther Smets vanuit Leuven uit de grond gestampt. Het alternatieve betaalstelsel heeft de bedoeling om de lokale handel aan te zwengelen. Leden ervan kunnen met RES-munten onderling diensten en producten uitwisselen. Het systeem werd in 2011 uitgebreid naar particulieren. Een RES komt overeen met een euro, maar buiten het RES-systeem heeft de munt geen enkele waarde. In totaal zouden zo’n 5.000 handelaars en 18.000 consumenten er gebruik van maken. In het Leuvense maken ongeveer 65 handelaars gebruik van het betaalmiddel.

Onevenwicht

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Smets zich van 2005 tot 2010 persoonlijk verrijkt op kosten van het systeem. “Smets heeft toen besloten om zelf toe te treden tot het systeem. Hij was geen handelaar, maar hij ging het toch maar doen. En daar is het misgelopen volgens het onderzoek”, stelde de aanklager. “Hij nam zelf de stap omdat er een onevenwicht kwam, deels omdat sommige handelaars failliet gingen of beslisten om ermee op te houden. Dat verschil is hij gaan verhalen op zijn coöperanten zonder dat zij dat wisten en dat is net het strafbare.” Smets ging zogenaamde ’solidariteitsbijdragen’ vragen voor een garantiefonds om putten te vullen die hij zelf had veroorzaakt volgens het parket.

Systeem misbruikt

“Hij misbruikt het systeem. Hij zuivert zijn persoonlijke schuld en die van zijn vrouw. Er werden rekeningen buiten boekhouding gehouden. Hij ging internationale kredieten aan in Polen, Tsjechië en Slovakije voor 150.000 RES. Er werd een persoonlijke lening toegekend voor 100.000 RES, terwijl hij zelf 500.000 euro schulden had. Er zat geen commerciële inhoud achter.”

Het parket eiste zes maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar. Een van de coöperanten diende in 2006 al een klacht in waardoor Smets zich nu voor de strafrechter moest verantwoorden. De burgerlijke partij weigerde destijds uit vrees voor anomalieën om een kapitaalinjectie uit te voeren. De vrouw richtte in 2004 een gelijkaardig betaalsysteem op, zij het zonder particulieren daarbij te betrekken. Volgens de verdediging heeft de vrouw met haar klacht enkel concurrentiële motieven om Smets de loef af te steken. Volgens de verdediging van Smets is de zaak verjaard en zijn de redelijke termijnen overschreden. “Dat bevriende leden mee zouden hebben geprofiteerd van het systeem is zelfs nooit aangetoond geweest. Bovendien zijn er ook geen transfers geweest naar zijn persoonlijke rekening”, opperde de verdediging. “Er zijn zeer zware denkfouten gemaakt door het Openbaar Ministerie, de deskundige en de burgerlijke partij. Die laatste doet dat bewust. Dat is niet om schade te verhalen, maar om schade te creëren.”

De raadslieden van Smets gingen vol voor de vrijspraak. Vonnis op 25 februari.