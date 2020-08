Oprichter Leuvense Tennisclub Tipo Louis van ’t Hof overleden op 85-jarige leeftijd Bart Mertens

28 augustus 2020

Leuven Slecht nieuws voor de Leuvense tenniswereld. Louis van 't Hof is overleden op 85-jarige leeftijd, nota bene drie dagen voor zijn 86ste verjaardag.

Louis van ’t Hof was de oprichter en bezieler van Tennisclub Tipo. Die club richtte zich vooral op recreatief tennis in de regio Leuven. Louis was ook één van de drijvende krachten achter de ‘Leuvense interclub’. Acht jaar geleden stopte de club ermee na 45 jaar. TC Tipo was vele jaren actief aan de Tiensepoort in Leuven, maar verhuisde later naar de Abdij van Park in Heverlee. Omdat de tennisclub zonevreemd lag, besloot Louis om ermee te stoppen in 2012. Onder zijn enthousiaste vleugels maakte TC Tipo wel naam in het tenniswereldje. De club won liefst 87 bekers in de Leuvense Interclub. Louis liet daar zelf over optekenen dat hij bijna een paar schoenen versleet door op de prijsuitreiking telkens opnieuw de prijzen in ontvangst te gaan nemen.