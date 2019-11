Oppositiepartijen stellen vragen bij verdubbelde prijs voor Leuven Bad: “Waar is de realiteitszin?”, stelt N-VA Bart Mertens

26 november 2019

16u54 0 Leuven De Leuvense oppositiepartijen Open Vld en N-VA hebben vragen bij de kostprijs van Leuven Bad. De raming voor het zwembad in openlucht aan de Vaartkom gaat van 5,3 miljoen euro naar 11,3 miljoen euro. De meerderheid schrijft de prijsverhoging toe aan het innovatieve karakter van het project en laat ook weten dat de omgevingsaanleg mee inbegrepen is in het prijskaartje.

Er is al veel inkt gevloeid over Leuven Bad en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. De verkiezingsbelofte van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is van in het begin voorwerp van discussie geweest. Kernvraag in het debat: heeft Leuven wel echt nood aan een zwembad in openlucht aan de Vaartkom, zeker als je weet dat er zwemwater tekort is voor de vele verenigingen en scholen? Oppositiepartij Open Vld ziet het nut wel in van Leuven Bad als ‘landmark’ om Leuven op de innovatieve kaart te zetten maar stelt wel vragen bij het prijskaartje van 11,3 miljoen euro. Aanvankelijk was dat nog 5,3 miljoen euro maar daar is ondertussen verandering in gekomen. “Als het dan echt een opmerkelijk project wordt dat Leuven in de kijker zet tot ver over de stadsgrenzen is het nog te verantwoorden”, zegt Rik Daems van Open Vld.

Oppositiepartij N-VA is strenger voor de verhoogde raming van de kostprijs. “Wij hebben geen probleem met ambitieuze én innovatieve projecten, op voorwaarde dat zo’n project langs realistisch is, ook qua kostprijs”, zegt gemeenteraadslid Anja Verbeeck. “Realiteitszin en goed burgervaderschap vinden wij jammer genoeg niet terug in de projectdefinitie van het stadsbestuur voor dit prestigeproject. Er zijn in onze stad andere noden om te financieren zoals de wooncrisis, (kinder)armoede en een goed stoepenplan.” Gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven (N-VA) omschrijft Leuven Bad zelfs als verbazingwekkend onrealistisch.

Meerwaarde

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) ziet het anders en wijst erop dat ook de heraanleg en de vergroening van de oevers is inbegrepen in de kostenraming. “Leuven Bad en bij uitbreiding de groene oevers zullen een grote meerwaarde zijn voor onze stad. Dat is mijn vaste overtuiging”, klinkt het.

De meerderheid wijst er ook op dat de aangehaalde problemen door N-VA zoals (kinder)armoede en de wooncrisis de nodige aandacht zullen krijgen in de meerjarenplanning die volgende maand bekend wordt gemaakt.