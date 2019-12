Oppositiepartij N-VA stelt vragen bij GAS-boetes via ANPR: “Stadsbestuur mikt jaarlijks op 9 miljoen euro inkomsten” Bart Mertens

22 december 2019

12u00 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur heeft een bedrag van 9 miljoen euro aan inkomsten uit GAS-boetes ingeschreven in de begroting voor deze legislatuur. Dat komt neer op 163.600 boetes per jaar via de ANPR-camera’s. Oppositiepartij N-VA stelt vragen bij het beleid. “Wij willen dat overtreders eerst een waarschuwing krijgen en dat het stadsbestuur het onredelijk hoog bedrag terugschroeft”, zegt Lorin Parys.

De ANPR-camera’s zijn al vele jaren een bron van discussie in Leuven. Destijds was er bij het stadsbestuur weinig animo om ANPR-technologie te gebruiken in de stad. Zo kreeg voormalig gemeenteraadslid Sabine Bovend’aerde (Open Vld) geregeld tegenwind toen ze voorstelde om slimme camera’s in te zetten om criminelen te betrappen op Leuvens grondgebied. Toch werd niet uitgesloten dat er ooit ANPR-camera’s zouden komen, maar alleen als de politie en/of het parket daar om zou vragen. Met de komst van het circulatieplan deden de slimme camera’s uiteindelijk toch hun intrede, onder meer om de handhaving van de autovrije zones te kunnen garanderen. Bestuurders die tegen de lamp lopen, mogen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) in de brievenbus verwachten. Blijkbaar zijn dat er heel wat want het Leuvense stadsbestuur schrijft voor deze legislatuur een bedrag van 8,1 miljoen euro aan inkomsten via de ANPR-camera’s in de meerjarenbegroting. Daarbij komt nog ongeveer een miljoen euro aan inkomsten van parkeerovertredingen.

cashkoe

Oppositiepartij N-VA vindt dat bedrag opmerkelijk hoog. “Het stadsbestuur wil dus 163.600 boetes per jaar uitschrijven via ANPR-camera’s. Dat zijn er meer dan 450 per dag, telkens aan 55 euro”, zegt Lorin Parys, fractieleider van N-VA Leuven. “Ter vergelijking: vorig jaar leverden al de GAS boetes -dus niet alleen via ANPR- 3.6 miljoen euro op. Het te verwachten bedrag aan inkomsten gaat bijgevolg maal drie en dat is echt hallucinant hoog.”

Ook gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven (N-VA) heeft bedenkingen. “Als het hier echt om handhaving ging dan zou het bedrag elk jaar afnemen, maar daar gaat het stadsbestuur nauwelijks van uit. Het gaat dus om boetevalstrikken die als cashkoe dienen voor de begroting en bezoekers aan onze stad afschrikken. Wij willen dat overtreders eerst een waarschuwing krijgen en dat het stadsbestuur dit onredelijk hoog bedrag aan GAS-boetes terugschroeft.” Bij de stad Leuven redeneert men dan weer op een andere manier. De GAS-boetes zijn geen manier om geld uit de zakken van de mensen te kloppen, maar dienen net om het autovrije deel van Leuven aantrekkelijk te houden voor Leuvenaars en bezoekers. Of met andere woorden: wie zich houdt aan de regels, moet ook geen GAS-boete betalen.