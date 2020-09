Oppositiepartij N-VA reageert op nieuw busplan: “Nog steeds meer dan 1.000 bussen in Bondgenotenlaan” Bart Mertens

23 september 2020

17u00 1 Leuven Het Het nieuwe busplan voor Leuven dat vanaf 2022 wordt ingevoerd, wordt niet afgeschoten door de oppositiepartijen. Toch heeft N-VA nog enkele bedenkingen bij het plan dat zopas werd voorgesteld.

“Het nieuwe busplan van De Lijn is een goede verbetering”, reageert fractieleider Lorin Parys (N-VA). “Meer vroege en meer late bussen, een betere verbinding naar Wijgmaal en meer elektrische bussen stonden ook in het busplan van N-VA. We maken wel twee kanttekeningen: er zullen nog steeds meer dan 1.000 bussen per dag over de Bond denderen. Daar hadden we verregaandere voorstellen voor met shuttles. En we vinden het jammer dan de buurt van de Spaanse Kroon niet is gehoord bij de beslissingen over hun wijk. Dat kon dus nog beter.”