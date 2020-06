Oppositiepartij N-VA reageert op Leuvens Steunplan: “Waarom moet handel en horeca nog steeds promotaks betalen?” Bart Mertens

19 juni 2020

18u00 0 Leuven Lorin Parys, fractievoorzitter van N-VA Leuven, reageert eerder tevreden op de steun van de stad Leuven aan de handel en de horeca. Toch heeft Parys ook enkele bedenkingen. “Het schrappen van de terrastaks is een goede zaak maar waarom moeten handel en horeca wel nog steeds de promotaks blijven betalen?”, klinkt het.

Oppositiepartij N-VA is niet ontevreden over Leuvens Steunplan om de stad door de coronacrisis te helpen maar helemaal tevreden is de fractie van Lorin Parys nu ook weer niet. Zo stelt de fractieleider van N-VA zich luidop de vraag waarom handel en horeca nog wel promotaks moeten betalen terwijl de terrastaks werd geschrapt voor 2020. Verder is N-VA Leuven van mening dat er veel goede maatregelen zitten in het plan maar dat er toch ook enkele opmerkingen te maken zijn over het Leuvense coronaplan. “Deze maatregelen geven veel geld aan organisaties en weinig aan Leuvenaars die hun inkomen zagen dalen”, laat Lorin Parys optekenen. “Zo had de N-VA voorgesteld om de geplande belastingverhoging van 10% op wonen -de onroerende voorheffing- te schrappen. Dat doet het stadsbestuur niet en in de plaats daarvan krijgen het Woonanker en de Huurdersbond extra geld om mensen die het moeilijk hebben op de woonmarkt te begeleiden. Wij hadden ook voorgesteld om Leuvenaars zelf over hun portefeuille te laten beslissen met een waardebon die elke Leuvenaar in de lokale horeca en handel kon besteden. Dat zou de gezinsbudgetten een duw in de rug geven en zou onze lokale handel voor 8 miljoen euro zuurstof geven. In de plaats daarvan komt er een fonds bij het OCMW voor wie betalingsmoeilijkheden heeft en subsidies ter waarde van 620.000 euro voor de handel.”

In de praktijk hebben we enkel de gelegenheid gehad om onze eigen plannen -ter waarde van 25 miljoen euro- voor te stellen op acht minuten tijd. Dat komt overeen met de tijd om een eitje hard te koken Lorin Parys (N-VA)

N-VA betreurt ook dat ze niet echt betrokken werden bij de opmaak van het Leuvens Steunplan. “In de praktijk hebben we enkel de gelegenheid gehad om onze eigen plannen -ter waarde van 25 miljoen euro- voor te stellen op acht minuten tijd. Dat komt overeen met de tijd om een eitje hard te koken. Het verschil is dat wij wel voorzien hadden hoe we onze ideeën zouden financieren zonder de belastingen te verhogen. In het plan van het stadsbestuur ontbreekt het antwoord op de vraag hoe ze dit alles zullen financieren”, klinkt het nog bij de oppositiepartij.