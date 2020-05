Oppositiepartij N-VA pleit voor meer e-readers in bib: “Het coronavirus is nog niet meteen verdwenen” Bart Mertens

18 mei 2020

12u00 0 Leuven In tijden van corona kan een boek de quarantainemaatregelen verlichten. Bib Leuven organiseert al een afhaaldienst maar boeken ontlenen op je e-reader kan nog niet. “Via een groepsaankoop of via een systeem van leasing kunnen er ook meer e-readers beschikbaar worden gesteld”, zeggen gemeenteraadsleden Katelijne Dedeurwaerder en Debby Appermans.

Bib Leuven heeft haar dienstverlening aangepast en biedt sinds 6 april een afhaaldienst voor reserveringen aan. Op die manier kunnen de Leuvenaars ondanks de coronamaatregelen toch nog een boek ontlenen. De bib biedt daarnaast ook een heel beperkt aantal e-readers aan waarop je boeken kan ontlenen. Jammer genoeg zijn de e-readers meestal in gebruik en boeken ontlenen op je eigen e-reader is vooralsnog niet mogelijk. N-VA gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder betreurt dat en stelt voor om te investeren in e-readers.

Boete

“Papieren boeken zijn immers al lang geen exclusiviteit meer. Een papieren boek zal altijd de charme bewaren maar dankzij de technologie kan je vandaag ook op een e-reader lezen. Beide soort boeken kunnen perfect naast elkaar bestaan”, klinkt het. “Om met je eigen e-reader een e-boek te ontlenen zou de stad Leuven kunnen werken met het gratis platform Calibre of via een uitleenplatform dat in de loop van de maand mei wellicht zal uitgerold worden voor de Vlaamse bibliotheken. Je kan dan van thuis uit een boek downloaden op je eigen toestel of op je tablet of je smartphone. Na het verstrijken van de uitleentermijn verdwijnen de e-boeken automatisch van de e-reader. De lezer moet dus nooit een boete betalen.” Ook gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA) sluit zich aan bij het pleidooi. “Via een groepsaankoop of via een systeem van leasing zou de stad Leuven meer e-readers beschikbaar kunnen stellen aan de Leuvenaars. Gezien we nog niet onmiddellijk verlost zijn van het coronavirus is het ook naar de toekomst toe interessant om het ontlenen via e-readers op punt te zetten om de Leuvenaars te voorzien van lectuur.”