Oppositiepartij N-VA gaat met alternatief naar stadsbestuur: “Geef Leuvenaars die slechts één woning bezitten de belastingverhoging terug in een premie” EDLL

21 januari 2020

18u01 0 Leuven Oppositiepartij N-VA uitte eerder al haar ongenoegen over de maatregel van het Leuvens stadsbestuur om de belasting op iemand die een woning bezit met 10% te verhogen. Daar komt nog eens bij dat Leuven de duurste centrumstad van Vlaanderen is. Sleutelen aan die maatregel is volgens Lorin Parys (N-VA) juridisch en technisch niet mogelijk. “Daarom gaan we maandag op de gemeenteraad een alternatief voorstellen”, klinkt het.

Eerder raakte bekend dat Leuven de duurste centrumstad van Vlaanderen is van de afgelopen 15 jaar. Op dat nieuws werd scherp gereageerd, onder meer langs de kant van oppositiepartij N-VA. “Het stadsbestuur verhoogt de belasting op wonen, zijnde de opcentiemen op de onroerende voorheffing, met bijna 10%. Dan maak je wonen in Leuven voor iedereen duurder ongeacht inkomen, leeftijd, alleenstaande of niet”, reageerde politicus Lorin Parys (N-VA) eerder.

Het stadsbestuur wou op haar beurt sleutelen aan die maatregel, zijnde de Leuvenaars die slechts één woning bezitten, niet de volledige voorheffing laten betalen en zo voor een differentiëring zorgen. “We onderzoeken nog steeds de piste of een differentiëring op de onroerende voorheffing mogelijk is. Daarbij is er het idee om een afzonderlijk tarief te hanteren naargelang het woningbezit. Maar de vraag is of dat technisch mogelijk is. Daarom hebben we een aantal vragen gesteld aan de Vlaamse administratie en we wachten eerst de antwoorden af om dat verder te onderzoeken”, reageert schepen van financiën Carl Devlies (CD&V).

Volgens Lorin Parys is dat juridisch en technisch dus heel moeilijk. Daarom wil N-VA maandag een alternatief voorstellen aan het stadsbestuur. “We gaan een voorstel aanbieden dat juridisch haalbaar is en technisch correct. Dat houdt in dat Leuvenaars die slechts één woning bezitten en daar ook effectief in wonen een premie terugkrijgen die gelijk is aan de belastingverhoging. Op die manier betaal je de opeenvolgende jaren dezelfde onroerende voorheffing als voordien”, aldus Parys. Het thema komt volgende week maandag ongetwijfeld opnieuw aan bod op de gemeenteraad.