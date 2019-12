Oppositie schiet met scherp op verhoging onroerende voorheffing. “Betaalbaar wonen is prioriteit maar het wordt nog duurder”, zegt Rik Daems Bart Mertens

02 december 2019

19u30 4 Leuven De Leuvense oppositiepartijen Open Vld en N-VA zijn niet te spreken over de verhoging van de onroerende voorheffing. Die belasting zou zo’n 5 miljoen euro extra moeten opleveren voor de stadskas. Volgens de oppositiepartijen geeft het schepencollege een fout signaal door wonen nog duurder te maken in Leuven.

Het stond in de sterren geschreven dat de oppositiepartijen in Leuven met scherp zouden schieten op de meerjarenplanning van het stadsbestuur. Vooral de verhoging van de onroerende voorheffing van 880 naar 975 opcentiemen is kop van jut bij de oppositie. “Tijdens de verkiezingscampagne bleek betaalbaar wonen thema nummer 1 en terecht want Leuven is te duur om te wonen”, laat fractieleider Rik Daems (Open Vld) optekenen. “Dat is zeker het geval voor jonge gezinnen die in onze stad een woning willen verwerven. En wat doet het nieuwe stadsbestuur? Ze gaan betaalbaar wonen bevorderen door...de belasting op wonen te verhogen. De forse stijging van de onroerende voorheffing zal als resultaat hebben dat nog meer jonge gezinnen de stad ontvluchten wegens onbetaalbaar. Dit college omschrijft zichzelf als een investeringscollege maar de waarheid is dat het een belastingcollege is en zelfs eentje dat probleem nummer 1 in Leuven nog groter maakt.”

De waarheid is helaas dat het een belastingcollege is en zelfs eentje dat probleem nummer 1 in Leuven nog groter maakt Rik Daems, fractieleider Open Vld Leuven

Ook Lorin Parys van N-VA heeft grote vraagtekens bij de aangekondigde verhoging. “De factuur voor prestigeprojecten zoals een openluchtzwembad aan de Vaartkom komt nu keihard terecht bij de burger”, klinkt het. “Het resultaat is dat wonen duurder wordt in Leuven door een stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 10%. Dat kost een Leuvens gezin al gauw 100 euro. De totale belastinginkomsten stijgen met 25% terwijl Leuven al meer belastinginkomsten int dan andere centrumsteden door het hogere gemiddelde inkomen. Bovendien verdubbelt de schuldopbouw naar meer dan 400 miljoen euro. Hogere belastingen en een hogere schuld om prestigeprojecten van het loftsocialisme te financieren.”

Hogere belastingen en een hogere schuld om prestigeprojecten van het loftsocialisme te financieren Lorin Parys, fractieleider N-VA Leuven

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) ziet het anders. “Aan het begin van een legislatuur is er altijd meer schuldopbouw want we willen investeren om de snelle groei van de stad in goede banen te leiden. Leuven zal er de komende jaren zichtbaar op vooruit gaan. Inzake belastingdruk raken we niet aan aanvullende personenbelasting en op Oostende na is dat het laagste percentage van alle centrumsteden. De onroerende voorheffing stijgt inderdaad een beetje nu maar Leuven blijft nog steeds onder het gemiddelde van de centrumsteden. We maken keuzes en de Leuvenaars krijgen heel veel terug op tal van domeinen zoals bijvoorbeeld zorg maar ook betaalbaar wonen. Er komen meer dan 600 sociale woningen bij en ook in projecten voor de zogenaamde middengroep wordt er geïnvesteerd.”