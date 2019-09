Opnieuw zitstaking in Sint-Pieterscollege uit protest tegen fusie: “Actie bleef beperkt tot 1 lesuur”

Bart Mertens

25 september 2019

14u11 0 Leuven Leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Leuven hebben vandaag opnieuw actie gevoerd tegen de geplande fusie tussen drie scholen. Na de speeltijd weigerde een groep leerlingen terug te keren naar de klas, al bleef de zitstaking deze keer wel beperkt tot een uur. “Nadat de directie hen toesprak riepen twee leerlingen de anderen op om de les te hervatten”, zegt Hans Luyten, woordvoerder van project Perron 3000.

Er blijft onvrede bestaan over de geplande scholenfusie tussen het Sint-Pieterscollege, het Heilig Drievuldigheidscollege en het Paridaensinstituut. Die drie Leuvense katholieke scholen zouden tegen september 2021 voortgaan als één brede eerstegraadsschool onder de noemer Perron 3000. Gisteren ontstond er al een zitstaking in het Sint-Pieterscollege op initiatief van de leerlingen en die kreeg bijval vanuit het Heilig Drievuldigheidscollege. Later op de dag sneuvelden er zelfs enkele ruiten in het Paridaensinstituut. Vandaag is het protest nog steeds niet gaan liggen, al neemt het wel een mildere vorm aan. In het Sint-Pieterscollege weigerde een groep leerlingen om na de speeltijd terug te keren naar de klaslokalen. De directie greep in en ging de dialoog aan met de protesterende leerlingen waardoor de zitstaking vandaag beperkt bleef tot één lesuur.

Zwarte kleding

“Nadat de directie hen toesprak, riepen twee leerlingen de anderen op om de les te hervatten. Zij stelden dat een dergelijke actie niet de manier is om dingen te veranderen”, zegt Hans Luyten, woordvoerder van fusieproject Perron 3000. In het Heilig Drievuldigheidscollege en in het Paridaensinstituut bleef het vandaag rustig. Sommige leerlingen kwamen uit protest tegen de geplande fusie wel naar school in zwarte kleding. In het Heilig Drievuldigheidscollege verlieten een aantal leerlingen ook vroegtijdig de school. “Maar het ging zeker niet om dezelfde grote aantallen zoals dinsdag”, laat Hans Luyten weten.

Er wordt een intensief participatietraject voorzien waarbij zowel de schoolraden, leerlingenraden als ouderraden om advies wordt gevraagd over het project Hans Luyten, woordvoerder van fusieproject Perron 3000

Blijft de vraag: hoe moet het nu verder? Tot op heden leidt het protest alvast niet tot een grote koerswijziging want de fusie blijft op de agenda staan. “Er wordt een intensief participatietraject voorzien waarbij zowel de schoolraden, leerlingenraden als ouderraden van de drie scholen om een gefundeerd advies wordt gevraagd over het project. Het is de bedoeling dat al die adviezen tegen de jaarwisseling binnen zijn”, zegt woordvoerder Hans Luyten.

Politieke reacties

De kern van het fusieplan is de organisatie van één gezamenlijke brede eerste graad van het secundair onderwijs op een aparte locatie als ‘scharnier’ tussen de lagere school en het secundair onderwijs. Het is nog niet duidelijk waar die brede eerstegraadsschool zou komen en voor de tweede en de derde graad liggen er nog meerdere scenario’s op de tafel. Welk scenario het haalt, hangt uiteindelijk af van wie er mee instapt maar de directies blijven wel mikken op september 2021 om van start te gaan met fusieproject Perron 3000. In de Leuvense politiek wordt er zoals verwacht ook gereageerd op de plannen, zowel in positieve als in negatieve zin. Lorin Parys van oppositiepartij N-VA: “Het DNA van de betrokken Leuvense scholen zal verdwijnen. Ik ben geen fan van een brede eerste graad maar wel van de eigenheid van onze scholen.” Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) ziet dan weer mooie kansen om te komen tot nog beter onderwijs in Leuven.