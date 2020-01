Opnieuw vechtpartij in Leuvense nachtleven EDLL

12 januari 2020

11u46 0 Leuven Een dertiger uit Kessel-Lo en drie mannen uit de regio Zaventem raakten zaterdagochtend in een dispuut. Er ontstond een vechtpartij op het Martelarenplein waarbij de Leuvenaar en een man uit Zaventem verwondingen opliepen in het aangezicht. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden van de vechtpartij.

Zaterdagmorgen omstreeks 5.30 uur raakten een dertiger uit Kessel-Lo en drie mannen uit de regio van Zaventem in een dispuut met mekaar aan de Bondgenotenlaan. Er ontstond een vechtpartij op het Martelarenplein. Daarbij vielen enkele klappen. Twee personen liepen schaafwonden en blauwe plekken op in het aangezicht. Een taxichauffeur zag alles gebeuren en verwittigde de politie.

De politie kon nadien alle betrokkenen identificeren. Wie de vechtpartij is gestart of wat de exacte omstandigheden waren, is momenteel nog onduidelijk. “Beide partijen beschuldigen mekaar”, klinkt het bij de Leuvense politie. De politie stelde een proces-verbaal op en is momenteel een onderzoek gestart. “We gaan getuigen horen en de beelden van de bewakingscamera’s bekijken om de omstandigheden te achterhalen”, aldus de politie.