Opnieuw skaten aan 't Fort in Wilsele

22 september 2019

Het mobiele skatepark dat aan het begin van de zomer terug te vinden was aan het Rietensplein in Wijgmaal en de Sint-Agathakerk in Wilsele-Putkapel verhuisde deze week naar 't Fort in Wilsele. Hier blijft het staan tot januari 2020.

“De groep skaters blijft groeien in Leuven. En dus moet er ook extra skate-infrastructuur bijkomen”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina. In de voormalige stelplaats werd een indoor skatepark gebouwd waar vrij kan geoefend worden en waar skatelessen worden georganiseerd. En dit voorjaar bouwde de Leuvense skate-community (die zich verenigde in Vzweetje) in samenwerking met de stad Leuven en Sociaal Atelier Leuven een mobiel skatepark. Hiermee trokken ze pop-up gewijs naar verschillende locaties in de stad. Zo kon je het skatepark tijdens de maand juli vinden aan het Rietensplein in Wijgmaal en tijdens de maand augustus in Wilsele-Putkapel. Nu krijgt het mobiele skatepark een nieuwe uitvalsbasis: ’t Fort in Wilsele. Deze site was enkele jaren geleden een populaire plaats voor jonge skaters. Het was voor heel wat beginnende jongeren dé plek om hun tricks te oefenen. De toestellen raakten echter versleten en werden weggenomen. “Omdat het een heel populaire plek was voor beginnende skaters plaatsen we nu het mobiele skatepark tot eind januari 2020 aan ’t Fort. Nadien verhuist het pop-up skatepark opnieuw en verschijnt het op andere plekken in Groot-Leuven. Zo kan iedereen genieten van een skatepark in de buurt”, aldus de schepen. Ondertussen maakt de stad Leuven samen met de Leuvens skate-community plannen om in ’t Fort een nieuw, permanent skatepark te bouwen.