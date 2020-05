Opnieuw meer coronapatiënten in UZ Leuven maar minder op intensieve zorg Bart Mertens

18 mei 2020

18u08 9 Leuven Er liggen opnieuw meer patiënten in UZ Leuven die besmet zijn met COVID-19. Momenteel worden er 28 patiënten met het coronavirus verzorgd terwijl er eind vorige week nog sprake was van 22 personen. Het aantal patiënten op intensieve zorg is wel gedaald.

In UZ Leuven worden momenteel 28 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 7 patiënten op intensieve zorg waarvan 5 aan een beademingstoestel. In vergelijking met eind vorige week verblijven er dus zes patiënten meer met een besmetting in UZ Leuven. Op zich zeker geen alarmerend aantal volgens de specialisten, al blijft het wel zaak om de situatie goed op te volgen. UZ Leuven benadrukt nogmaals dat de maatregelen goed moeten worden opgevolgd om geen nieuwe golf van besmettingen te krijgen in de nabije toekomst, zeker nu de afbouw van de lockdown in een nieuwe fase is gegaan. Positief is wel de evolutie op de afdeling intensieve zorgen. Eind vorige week lagen er nog 9 patiënten waarvan 6 aan een beademingstoestel. De daling gaat weliswaar traag maar ze zet zich wel door.