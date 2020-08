Opnieuw lange wachtrijen bij Brantano Bart Mertens

24 augustus 2020

13u00 0 Leuven Net iets minder lang in vergelijking met voorbije zaterdag, maar toch nog heel lang. We hebben het uiteraard over de wachtrij bij Brantano waar de uitverkoop vandaag werd hernomen na een hectische zaterdag. Tot op heden werden er in en aan de vestiging in Korbeek-Lo nog geen problemen gemeld.



De uitverkoop bij Brantano blijft een massa volk lokken naar de winkels in onze regio. Voorbije zaterdag was het al urenlang aanschuiven aan de vestiging in Korbeek-Lo en sommige klanten geraakten niet eens binnen voor sluitingstijd. Vandaag hernam de uitverkoop en speelt er zich een gelijkaardig scenario af. Opnieuw een lange wachtrij, al is de rij wel iets minder lang in vergelijking met afgelopen zaterdag. Wie overigens te laat vreest te komen om koopjes met 75 % korting op de kop te tikken kan redelijk gerust zijn want er liggen nog 3 miljoen paar schoenen op nieuwe eigenaars te wachten.