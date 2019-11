Opnieuw jong Leuvens talent in nationale politiek. Claire Vanobbergen (JS): “Sp.a staat voor uitdagingen” Bart Mertens

25 november 2019

08u30 0 Leuven Claire Vanobbergem uit Leuven is verkozen tot bestuurslid bij de nationale organisatie van de Jongsocialisten (JS). Het 22-jarige politiek talent beseft dat er werk aan de winkel is maar toont zich gedreven. “We zullen JS letterlijk moeten heruitvinden maar ik heb er vertrouwen in dat we met dit team prachtige werkingsjaren kunnen verwezenlijken”, klinkt het.

Op 23 november vond in Gent het tweejaarlijkse verkiezingscongres voor de Raad van Bestuur van de Jongsocialisten (JS) plaats. Naast een voorzitter, ondervoorzitter en internationaal secretaris voor de socialistische jongerenvereniging werden ook de algemene leden na de Raad van bestuur verkozen. De 22-jarige Leuvense Claire Vanobbergen wist de leden te overtuigen van haar politiek engagement. “Voor mij is het duidelijk in welke samenleving ik wil leven. Ik ben blij dat mijn visie gedeeld werd door de leden maar het was uiteraard wel een spanend moment”, aldus Claire in een eerste reactie.

Het is voor mij geen verrassing dat Claire het vertrouwen wist te winnen van de leden Pieter Baeten, voorzitter van de Leuvense Jongsocialisten

Ook Pieter Baeten, voorzitter van de Leuvense Jongsocialisten, is tevreden dat er talent uit de universiteitsstad doorstroomt naar het nationale niveau. “Het is voor mij geen verrassing dat Claire het vertrouwen wist te winnen van de leden. Claire is de afgelopen jaren een vaste waarde geweest in de werking van de Leuvense Jongsocialisten. Ik ben verheugd dat zij haar schouders onder de nationale werking zal zetten.”

Brusselaar Jaro Verberck en de Koekelaarse Laura Cools zullen het reilen en zeilen van de Jongsocialisten in de komende twee jaren als voorzitter en ondervoorzitter in goede banen leiden. Voormalig KU Leuven student en voormalig lid van de Leuvense Jongsocialisten Evelyn Logghe zal het internationale beleid opvolgen. Claire Vanobbergen zal hun ondersteunen in hun activiteiten. “We zullen JS letterlijk moeten heruitvinden maar ik heb er vertrouwen in dat we met dit team prachtige werkingsjaren kunnen verwezenlijken. De partij staat voor heel wat uitdagingen. Ik kijk uit naar de nieuwe bestuursperiode om mijn bijdrage te leveren aan het socialistische gedachtengoed in Leuven en in België, samen met inspirerende partijgenoten.”