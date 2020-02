Opnieuw jaar verkeershinder op komst door ingrijpende werken aan viaduct Kim Aerts

16 februari 2020

16u30 17 Leuven De Aarschotsesteenweg in Wilsele wordt vanaf 2 maart opnieuw afgesloten richting Leuven. De vernieuwing van de fietspaden zal net geen maand in beslag nemen. Vanaf april starten dan weer ingrijpende werken aan het viaduct. “Er wordt een jaar ernstige verkeershinder verwacht”, zegt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Van 2 tot 27 maart zal de Aarschotsesteenweg (N19) in Wilsele afgesloten worden in de richting van Leuven. Na de recente hertracering van de Aarschotsesteenweg worden tussen het viaduct en het kruispunt met het Vuntcomplex nu de fietspaden vernieuwd en komt er ook een nieuwe asfaltlaag. De vernieuwing van de fietspaden gebeurt in twee fasen. In een eerste fase (van begin maart tot midden maart) wordt het fietspad in de richting van Leuven vernieuwd. Daarna (van midden maart tot eind maart) is het fietspad richting Aarschot aan de beurt. Het verkeer richting Leuven wordt een maand lang omgeleid via het Vuntcomplex en afrit Herent. In de richting van Aarschot blijft de weg wel steeds toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Aarschotsesteenweg.

Twee weekends afgesloten

Het eerste weekend van april wordt de Aarschotsesteenweg en het Vuntcomplex volledig afgesloten. Het derde weekend van april geldt dit alleen voor de Aarschotsesteenweg. Tijdens het eerste weekend wordt de asfaltverharding volledig vernieuwd. In het derde weekend plaatst Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nieuwe brugliggers voor het viaduct. Daarvoor zijn grote hijskranen nodig.

“De werken aan de Aarschotsesteenweg zijn zo gepland dat ze klaar zijn voor de start van de werken aan het viaduct van de E314 begin april. Tijdens die werken worden de opritten richting Brussel en Lummen en de afrit komende van Lummen afgesloten. De Vlaamse Regering wil het verkeer op de E314 tussen Brussel en Aarschot vlotter laten rijden. Om die doelstelling te realiseren besliste ze in 2016 om een spitsstrook aan te leggen tussen Herent en Aarschot. Als voorbereiding op die spitsstrook renoveren we eerst het viaduct van Wilsele volledig”, zegt AWV.

Lange wachtrijen

Over een afstand van 2,5 kilometer zal het verkeer op de E314 ter hoogte van het viaduct in Wilsele over versmalde rijstroken worden geleid. “Volgens onze prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn dan tijdens de normale avondspits. Tijdens de werken blijft de afrit komende van Brussel steeds open. De oprit in de rijrichting van Lummen en de oprit richting Brussel zal gedurende de volledige duur van de werken afgesloten worden. De afrit komende van Lummen zal gedurende een half jaar afgesloten worden. Het afsluiten van een oprit of een afrit gaat altijd met veel hinder gepaard. Dat bleek in 2017 al, toen we de weghelft in de rijrichting van Brussel aanpakten”, aldus AWV.

Tussen april 2020 en april 2021 krijgt het viaduct van Wilsele een volledig nieuw wegdek en een extra rijstrook in de rijrichting van Lummen. De opritten richting Lummen en Brussel gaan dicht tot en met maart 2021. De afrit komende van Lummen zal gedurende een half jaar afgesloten worden terwijl de afrit komende van Brussel steeds open blijft om de handelszaken bereikbaar te houden. Er worden omleidingen voorzien via het op- en afrittencomplex van Holsbeek, Herent en Leuven.