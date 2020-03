Opnieuw inbraken in Kessel-Lo JSL

05 maart 2020

Onbekenden hebben woensdagavond ingebroken in een woning in de Jan Van Bouwelstraat in Kessel-Lo. De daders pleegden braak op een raam aan de achterkant van het huis om binnen te raken. De hele woning werd doorzocht. De buit bestond uit cash geld en juwelen. Dezelfde avond is er ingebroken in een woning in de Fazantenlaan in de wijk Kesseldal in Kessel-Lo. De daders verschaften zich toegang door het keukenraam aan de achterkant stuk te slaan. Verschillende kamers werden doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen.