Opnieuw botst fietser (16) met openzwaaiend portier KAR

12 november 2019

Een 16-jarig meisje uit Kessel-Lo is maandagavond omstreeks 19 uur tegen een openzwaaiend portier van een auto gereden in de Heidebergstraat in Leuven. De tiener ging tegen de grond en klaagde van pijn in het gezicht en aan de nek. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Vorige week donderdagmiddag nog botste een 19-jarige op dezelfde manier op de Tiensesteenweg. De jongeman werd in kritieke toestand afgevoerd. Daags nadien bleek het levensgevaar geweken.