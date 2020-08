Opnieuw bibliobus in Leuvense wijken Bart Mertens

26 augustus 2020

12u30 0 Leuven Vanaf 1 september rijdt de bibliobus van Bib Leuven weer naar de wijken. “De uitleentijden worden aangepast zodat iedereen de kans krijgt om in de huidige context vlot en veilig van de service gebruik te maken”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Sinds begin juli reed de bibliobus al enkele keren uit na een paar maanden ‘verplichte coronarust’. Zo vond je de rijdende bibliotheek in juli en augustus elke zaterdag van 10 tot 12 uur aan Ymeria in Wijgmaal maar vanaf 1 september zal de bus ook opnieuw tijdens de week uitrijden, weliswaar met aangepaste uitleentijden. “We geven de Leuvense lezers de kans om zelf hun leesvoer uit te kiezen want de bibliobus is meer dan louter een afhaalplaats”, legt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) uit. “Dat is mogelijk doordat de bus nu twee uur -dubbel zo lang- aan elke halte zal blijven staan. Bij een bezoek aan de bibliobus gelden de algemene voorzorgsmaatregelen. Vanaf 12 jaar is een mondmasker verplicht, net zoals het ontsmetten van de handen. Er kan slechts één persoon of één bubbel tegelijkertijd op de bus. Om een reservatie op te halen hoef je de bus zelfs niet te betreden. Je vraagt je bestelling gewoon via het raampje aan de balie.” De nieuwe uitleentijden gelden voor het hele schooljaar en worden daarna geëvalueerd. Alle info over uitleentijden en halteplaatsen van de bibliobus Leuven vind je op de website van de Bib Leuven: leuven.bibliotheek.be.