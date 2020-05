Opnieuw bezoek mogelijk in assistentiewoningen Zorg Leuven JSL

11 mei 2020

16u05 0 Leuven In de assistentiewoningen van Zorg Leuven is sinds 10 mei weer beperkt bezoek toegelaten. Maximum vier personen mogen op bezoek komen, onder strikte voorwaarden. Vanaf 18 mei zal er opnieuw beperkt bezoek toegelaten worden in de Vlaamse woonzorgcentra.

In de assistentiewoningen gelden dezelfde maatregelen als voor alle burgers. “Wij kunnen onze woningen afsluiten van onze woonzorgcentra en alle gebouwen hebben een aparte ingang”, klinkt het bij Zorg Leuven. “Aangezien de oppervlakte in onze assistentiewoningen eerder beperkt is, raden wij aan om slechts één of twee van die vier mensen tegelijkertijd te ontvangen. Spreid het bezoek met de andere van die vier mensen te spreiden in de tijd. Zo kan een afstand van 1,5 meter beter bewaard worden.”

Met volgende richtlijnen moet rekening worden gehouden:

• Het moet steeds om dezelfde vier mensen gaan die onze bewoners ontvangen of bezoeken.

• Laat de contacten bij voorkeur buiten plaatsvinden, in open lucht (terras, tuin…).

• Bewaar een afstand van 1,5 m.

• Vermijd fysiek contact.

• Breng geen bezoek als je ziekteverschijnselen vertoont of ziek bent.

• Was of ontsmet regelmatig je handen, zowel als bewoners en bezoeker.

• Draag zowel als bewoner en bezoeker een mondmasker wanneer je niet voldoende afstand kan garanderen.