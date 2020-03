Opmerkelijke coronamaatregel: Leuven schort parkeercontroles tijdelijk op Bart Mertens

21 maart 2020

15u30 0 Leuven De stad Leuven stuurt tijdelijk geen parkeerwachters meer uit om te controleren op betalend parkeren en parkeren in de blauwe zones. “Omwille van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, is de parkeerdruk in de stad fors gedaald. Professionele zorgverleners kunnen dankzij deze maatregel ook onbeperkt parkeren bij hun patiënten”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Parkeren in Leuven…het is al vele jaren een punt van kritiek aan het adres van het stadsbestuur maar nu de coronacrisis volop bezig is, toont het Leuvense schepencollege zich van een totaal andere kant. Meer concreet: het is voorlopig afgelopen met de gevreesde controles op parkeren. “Nu enkel nog essentiële verplaatsingen zijn toegelaten, is de parkeerdruk in Leuven en in de deelgemeenten een pak lager dan normaal. Daarom hebben we beslist om de parkeercontroles in de betalende en blauwe zones tijdelijk op te schorten”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Mensen zonder bewonerskaart moeten niet langer om de twee uur onnodig naar buiten om hun auto te verplaatsen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Het tijdelijk afvoeren van de controles moet onder meer de parkeerwachters beschermen tegen een mogelijke coronabesmetting en biedt tegelijkertijd een voordeel aan mensen die geen bewonerskaart hebben. “Mensen zonder bewonerskaart moeten niet langer om de twee uur onnodig naar buiten om hun auto te verplaatsen”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani. “Een andere belangrijke reden om deze maatregel door te voeren, is het feit dat professionele zorgverleners -zoals bijvoorbeeld de thuiszorg- vanaf onbeperkt kunnen parkeren bij hun patiënten.”

Far west?

Blijft de vraag: wordt de stad Leuven de komende periode dan een soort ‘far west’ waar je je wagen kan parkeren waar je er zin in hebt? De Leuvense politie waarschuwt dat zo’n scenario niet op de tafel ligt. “De politie houdt een oogje in het zeil en zal flagrante overtredingen beboeten”, klinkt het. “Zo is parkeren in de voetgangerszone nog steeds verboden. Ook foutparkeren op het voet- of fietspad of op parkeerplaatsen voor mensen met een beperking zal nog steeds beboet worden. Dat geldt overigens ook voor overtredingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen. Bewonersplaatsen blijven voor uiteraard bewoners voorbehouden.”

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) voegt er nog aan toe dat de maatregel ten allen tijde bijgestuurd kan worden als er misbruik zou worden gemaakt van de versoepelde regeling. “De parkeercontroles stoppen op maandag 23 maart en dat tot en met 5 april. Het is een tijdelijke maatregel die we grondig zullen monitoren. Indien nodig sturen we bij”, aldus Ridouani.