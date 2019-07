Opmerkelijk: 50+’ers zijn de snelst groeiende groep zelfstandigen in onze regio. Bruno (53) uit Heverlee maakte de overstap EDLL

16 juli 2019

22u06 0 Leuven Het zelfstandigenstatuut wordt alsmaar populairder. In Vlaams-Brabant zijn er 43% meer zelfstandigen dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. Opvallend: de 50+’ers zijn de snelst groeiende groep starters. Bruno De Pelsmaeker (53) uit Heverlee maakte recent de overstap van loontrekkende naar zelfstandige.

Meer en meer mensen zetten de stap om hun vaste job op te zeggen en een zelfstandige activiteit uit te oefenen. “Niet alleen de verbeterde rechten van het statuut, maar ook de tijdsgeest is veranderd”, klinkt het bij Acerta. Mensen willen hun loopbaan steeds vaker zelf in de hand nemen.

Bruno De Pelsmaeker (53) startte als 52-jarige met zijn zelfstandige activiteit. “Ik heb 30 jaar vast in dienst gewerkt als payrollbeheerder, commercieel attaché, kantoordirecteur en nadien als regiodirecteur. Ik kreeg een project voor twee jaar om de werking van twee kantoren te optimaliseren, maar na een jaar was ik rond met dat project. Toen werd ik bedankt voor bewezen diensten. Dat was mijn laatste job als loontrekkende”, aldus Bruno. Het idee om een zelfstandige activiteit op te starten speelde al lang. “Als 50+’er had ik al heel wat professionele ervaring opgedaan en die gaat veel breder dan mijn eigen vakgebied. Dan ben ik beginnen nadenken om daar iets mee te doen”, aldus Bruno.

Zelf initiatief nemen

Een dag later stond hij ingeschreven als zelfstandige en zes maanden later als Bruma Consulting bvba, zelfstandig consultant in HR en payroll, change- en interim-management. “We zijn nu bijna twee jaar verder en ik ben heel tevreden over die beslissing. Ik had de overstap eigenlijk veel vroeger moeten maken”, aldus Bruno. Volgens Acerta hebben 50+’ers vaak net iets meer financiële ruimte om de stap te zetten.

Bruno heeft als zelfstandige al verschillende projecten achter de rug en zat nog niet zonder werk. “Alles verloopt heel vlot. Je moet natuurlijk sterk in je schoenen staan en zelf initiatief durven nemen, maar dat is net de uitdaging. Als zelfstandige is er een afwisseling aan zowel klanten, taken en nieuwe mensen die ik ontmoet. Die variatie is fantastisch”, aldus de 53-jarige Bruno.

In Vlaams-Brabant is het aantal startende zelfstandigen de voorbije tien jaar met maar liefst 43,4% toegenomen. Vooral de oudere actieve bevolking trekt de aandacht. Het aantal 50-plussers die starten als zelfstandige is de laatste 10 jaar met 18,2% gestegen. Uit cijfers van Acerta blijkt dat 15,9% van de Vlaams-Brabanders die in 2018 starten met een zelfstandige activiteit op dat moment ouder dan 50 was. Die starters zijn meestal consultant, gastvrouw of winkelier.