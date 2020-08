Ophef over gewelddadig filmpje met jongeren in Leuven Joris Smets

13 augustus 2020

15u56 12 Leuven Er is vandaag ophef op sociale media ontstaan over een filmpje waar jongeren op de vuist gaan in Leuven. De politiezone van Leuven heeft kennis genomen van het gewelddadig filmpje en heeft een onderzoek gestart.



In het filmpje, dat dateert van 12 augustus, is te zien hoe een jongere iemand tegen de grond werkt en hard uithaalt met de vuisten. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt, stampt een andere jongere tegen zijn achterhoofd, wat levensgevaarlijk kan zijn. In het tweede deel van het filmpje wordt een jongen bedreigd, gaat hij op zijn knieën en biedt hij zijn excuses aan.

“De politiezone Leuven heeft kennis genomen van het gewelddadig filmpje dat op sociale media circuleert en in Leuven is opgenomen”, stelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “De beelden lijken te zijn opgenomen in de buurt van Hal 5. De politie neemt deze feiten ernstig en er werd een onderzoek opgestart. We gaan over tot het identificeren van alle betrokken partijen.”