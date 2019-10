Opgeviste obussen bevatten geen springstof KAR

29 oktober 2019

De obussen die magneetvissers zondag uit de Dijle hebben gehaald in de Weggevoerdenstraat in Wijgmaal bleken ongevaarlijk. Ontmijningsdienst DOVO kwam maandagnamiddag ter plaatse om de springtuigen weg te halen. Die werden gevonden op de oever van de Dijle door een buurtbewoner. Omdat in eerste instantie niet geweten was of de obussen nog gevaar konden opleveren, werd door de politie een veiligheidsperimeter ingesteld tot DOVO ter plaatse was.

De munitie bleek afkomstig te zijn uit WOI en geen springstoffen meer te bevatten. Uit verder onderzoek bleek dat de twee obussen een dag eerder door twee onbekenden met een magneet uit de Dijle werden gevist. Op de plaats waar ze met de magneet op de bodem hadden zitten zoeken, lagen nog enkele andere spullen die naar boven werden gehaald en achtergelaten. In plaats van de politie te verwittigen, gingen de magneetvissers ervandoor.

