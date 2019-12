Opgelet: veiligheidsmaatregelen in centrum Leuven door Eindejaarscorrida EDLL

27 december 2019

14u59 0 Leuven Zondag is het weer zover: de jaarlijkse eindejaarscorrida in Leuven. De loopwedstrijd door het centrum brengt ook dit jaar verschillende veiligheid- en verkeersmaatregelen met zich mee. Een gewaarschuwd mens is er twee waard.

De Eindejaarscorrida start op de Bondgenotenlaan en eindigt op het Ladeuzeplein in Leuven. Om het verloop van de loopwedstrijd in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, dringen zich tijdelijke verkeersmaatregelen op. Zo geldt er in alle straten van het parcours een tijdelijk parkeerverbod vanaf zondag 1.30 uur tot 13 uur ‘s middags. Een volledig overzicht van alle straten die worden afgesloten en waar een parkeerverbod geldt, vind je op de website van de politie of op Waze. Het volledige parcours is zondag autovrij tussen 8 uur en 13 uur. De Bondgenotenlaan, gedeelte tussen de Louis Melsensstraat en het Rector De Somerplein, is al vanaf 6 uur verkeersvrij.

Zondag rijden er tussen 5 uur en 13 uur ook geen bussen door het centrum. De bussen stoppen aan hun haltes aan de ring of aan het station. Daarnaast is de parking van Kinepolis niet bereikbaar tussen 8 uur en 13 uur. Tijdens de wedstrijd staan er tot slot geen taxi’s op het Smoldersplein. Zij verhuizen tijdelijk naar het Martelarenplein.