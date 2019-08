Opgelet!!! Politie haalt begin volgende week fietsen weg op Martelarenplein Bart Mertens

04 augustus 2019

11u30 0 Leuven De Leuvense politie haalt vanaf maandag fietsen weg op het Martelarenplein. Niet om eigenaars van foutgeparkeerde tweewielers te pesten maar om de weg vrij te maken voor de werkzaamheden voor een nieuwe fietsenstalling.

Vanaf maandag gaan er werkzaamheden van start op het Martelarenplein in Leuven. Bedoeling is om een nieuwe ondergrondse fietsenparking te realiseren onder het plein die ruimte biedt aan 4.000 tweewielers. Om de graafwerken mogelijk te maken, wordt het plein van maandag tot woensdag ‘fietsenvrij’ gemaakt door de Leuvense politie. Pas tegen eind 2020 zullen de werkzaamheden volledig klaar zijn. Het gaat dan ook om ingrijpende werken want de autoparking verhuist een verdieping lager om ruimte te maken voor de fietsenstalling. Er worden ook nieuwe uitgangen voorzien. Van zodra de fietsenstalling klaar is, zou het eeuwige probleem van foutgeparkeerde fietsen op het Martelarenplein van de baan moeten zijn.