Opgelet: er rijden dit weekend geen treinen tussen Mechelen en Leuven EDLL

10 januari 2020

17u29 0

Opgelet voor wie dit weekend de IC-trein van Leuven naar Mechelen wil nemen of omgekeerd. Spoorwegbeheerder Infrabel voorziet het hele weekend werken aan de sporen, meer bepaald aan de elektrische kabels en de bovenleidingen. Daardoor zal er dit weekend geen direct treinverkeer zijn tussen Mechelen en Leuven. Een bus vervangt de IC-treinen Mechelen - Leuven. De tijdelijke halte van die bus is in Leuven aan perron 14. In Wijgmaal is dat de halte voor het stationsgebouw. Voor de allerlaatste updates neem je best een kijkje op de routeplanner via de NMBS app.