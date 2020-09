Opgedreven bromfietsers aan de ketting gelegd Kim Aerts

07 september 2020

12u10 1 Leuven De Leuvense politie heeft vrijdag twee opgedreven bromfietsen aan de ketting gelegd tijdens een gerichte verkeersactie. In totaal werden 27 bromfietsen gecontroleerd. Daarbij werden ook drie zwartwerkers betrapt.

Er werden op twee locaties controles uitgevoerd door leden van de verkeersdienst en door sociaal inspecteurs. Zeven bromfietsers kregen een waarschuwing omdat hun bromfiets in beperkte mate te snel reed. Voor twee andere werd een proces-verbaal opgesteld omdat hun bromfietsen sterk opgedreven waren. Deze twee bromfietsen werden voor dertig dagen aan de ketting gelegd. Een bromfiets werd in beslag genomen omdat deze niet verzekerd was en een andere bromfiets werd geïmmobiliseerd omdat de bestuurder zonder geldig rijbewijs reed. Drie bestuurders hadden hun identiteitskaart niet mee en twee anderen werden op de bon geslingerd omdat ze met hun mobiele telefoon in de hand reden.

Illegaal

Tot slot werd er ook een verkeersinbreuk voor het rijden in de verkeerde richting vastgesteld en de koplamp van één bromfiets was defect. Een betrapte illegaal kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten. De sociaal inspecteurs betrapten nog eens drie bromfietsers op zwartwerk. Ook een automobilist liep tegen de lamp. De man raasde voorbij de controlepost. Hij kreeg een boete voor onaangepast rijgedrag. Een andere automobilist speelde tijdelijk zijn rijbewijs kwijt omdat hij te veel gedronken had.