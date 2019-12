Openingsweekend lichtparcours (un)Holy Light lokt 12.500 bezoekers Bart Mertens

17 december 2019

16u09 7 Leuven Lichtparcours (un)Holy Light heeft een vliegende start genomen. Liefst 12.500 bezoekers kwamen op drie locaties in Leuven de lichtkunstwerken bewonderen.

Zaterdag was een hoogdag voor de liefhebbers van licht en sfeer. Niet alleen het Groot Begijnhof bij kaarslicht bracht duizenden bezoekers op de been maar ook het nieuwe lichtparcours (un)Holy Light kon duizenden bezoekers bekoren. Zij konden onder meer genieten van de minimalistische lasercompositie van Efemeer die mooi contrasteerde met de architectuur van St Michielskerk, het meditatieve Diapositive in de St Antoniuskapel en het barokke The Fifth Element in de kapel van het Zwartzustersklooster.

“Wij vinden het uiteraard fantastisch dat zoveel bezoekers de weg vonden naar het nieuwe lichtparcours”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “We zijn bewust naar kerkelijke erfgoedlocaties gegaan die bij het grote publiek wat minder bekend zijn voor (un)Holy Light. Dat die locaties op wandelafstand van elkaar liggen, was mooi meegenomen voor de geïnteresseerden.”

Het lichtparcours (un)Holy Light loopt nog tot en met zaterdag 21 december. Meer info: www.wintertijdinleuven.be