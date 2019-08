Open Vld pleit voor jeugdagenten en jeugdinterventieteam na gewelddadig filmpje Oude Markt ADPW & BMK

07 augustus 2019

16u43 40 Leuven Open Vld pleit voor jeugdagenten en een jeugdinterventieteam om de voor overlast zorgende jongeren op het rechte pad te helpen. Dit na het gewelddadig filmpje dat opgedoken is waar een jongeman een veertiger knock-out trapte op de Oude Markt. De politie zegt niet neen. “Wij staan open voor extra initiatieven”, klinkt het.

Zowel N-VA als Open Vld ijverden eerder al voor het gebruik van ANPR-camera’s om ongewenste bezoekers te herkennen, een buurtinformatienetwerk waar de politie mee kan lezen en de heropening van een politiepost in het centrum. Nu gaan de liberalen nog een stapje verder. “We willen de eerstvolgende 50 ambtenaren die met pensioen gaan, vervangen door 50 agenten. Dit betekent 4 extra patrouilles die dag en nacht onze stad veilig houden. Door de vele evenementen en de massa studenten is dit allesbehalve een overbodige luxe. Met de extra agenten is er ook plaats voor een integraal drugsbeleid met niet enkel meer controles, maar ook een preventiebeleid in samenwerking met scholen en jongerenverenigingen. Met een lik-op-stukbeleid alleen zullen we er helaas niet meer geraken”, meent gemeenteraadslid Rik Daems.

“Wat ons verontrust, is dat het systematisch brossen in het TSO en BSO heel wat hoger is dan in de rest van Vlaanderen. Volgens de Stadsmonitor is het spijbelgedrag in deeltijds beroeps-secundair bij jongens met zijn 71% in 2015-2016 de hoogste van alle centrumsteden. Deze cijfers volgen de laatste jaren een stijgende lijn. Dit is belangrijk omdat onderwijs niet alleen de jongeren van straat houdt, maar hun beroepskansen gevoelig doet toenemen. Om die redenen vinden wij dat de politie meer aandacht aan deze spijbelende jongeren moet spenderen, om zo deze jongeren maximale kansen in hun leven te geven”, zo vult gemeenteraadslid Lien Degol aan.

Jeugdagenten

Daarom vraagt Open Vld aan de stad extra maatregelen, zoals jeugdagenten. “Een jeugdagent brengt en houdt jongeren die voor overlast zorgen op het rechte pad. Daarvoor hebben zij dezelfde bevoegdheden als iedere andere agent. Zij delen boetes uit waar nodig is, maar vooral signaleren zij al vroeg probleemgedrag zoals spijbelen of publieke overlast door met die jongeren in gesprek te gaan en waar de juiste instanties in te schakelen. Ze leggen contact met jongeren op straat, op scholen, in buurthuizen en bij verenigingen en clubs. Daarnaast onderhouden ze intensief contact met hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, kinderbescherming, jongerenwerkers, maar ook met scholen en uitgaansgelegenheden”, zo klinkt het.

“Een jeugdinterventieteam moet, samen met maatschappelijke werkers, deze probleemjongeren thuis bezoeken. Dit moet de jongere meer bewust maken van de veroorzaakte overlast en de gevolgen. De ouders worden daardoor ook betrokken en geresponsabiliseerd. Indien dat laatste niet lukt, dan moet jeugdzorg verwittigd worden, zodat het gezin opgevolgd wordt. De stad moet snel reageren en werk maken van een echt hangjongerenbeleid met extra aandacht voor criminele hangjongeren”, aldus de Leuvense liberalen.

We doen al heel wat. Maar we staan open voor extra initiatieven, dus we bekijken wat mogelijk is. Marc Vranckx

Politie laat deur open

De Leuvense politie is vragende partij voor extra initiatieven, maar benadrukt dat er al heel wat op touw staat.

“Wij hebben een sociale dienst die specifiek bevoegd is voor deze zaken en werken ook nauw samen met het jeugdparket. Daarnaast hebben wij 25 klasagenten die elk een eigen zesde studiejaar hebben waarin ze waarschuwen voor alle aankomende verleidingen. Ook de preventiedienst, jeugd-en sociale dienst werken al nauw samen met jongeren. Wijkagenten zijn dan weer bevoegd voor hun wijk en kennen in dat gebied ook de mogelijke problemen. En laat ons ook onze vaste agenten niet vergeten. Met andere woorden: we doen al heel wat. Maar we staan open voor extra initiatieven, dus we bekijken wat mogelijk is. We hebben sowieso al samen gezeten met het jongerenlabel mijnLeuven om te kijken waar er nog eventuele aanpassingen mogelijk zijn”, aldus Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.