Open Vld Leuven vraagt krachtige maatregelen tegen chatgroep die oproept tot geweld tegen holebi's: “De problemen verergeren, zwijgen is geen optie meer” JSL

16 augustus 2020

18u44 14 Leuven Open Vld Leuven is verontwaardigd over het bestaan van een Open Vld Leuven is verontwaardigd over het bestaan van een chatgroep die oproept tot geweld tegen holebi's . In de chatgroep wordt expliciet geweld met honderden filmpjes verheerlijkt. De leden gaan ook zelf op zoek naar mensen die in hun ogen een pak slaag verdienen.

“We gaan dit zeker aanhalen in de verschillende commissies die volgende week weer opstarten na het zomerreces”, zegt gemeenteraadslid Alexandra Roumans (Open Vld). “Het gaat hier ook niet om een losstaand feit, zulke problemen komen jammer genoeg al enkele jaren geregeld terug. Zo heeft de buurt rond het station een tijdje geleden last gehad van hangjongeren die mensen lastigvielen en was er ook sprake van overlast door straatraces achter de wijk van het station.”

Duidelijker signaal

“Uiteraard levert de politie van Leuven uitstekend werk om de overlast te beperken, maar voor ons mag er nog een duidelijker signaal komen”, gaat Roumans verder. “Daarom hopen we dat het Leuvense parket een strengere straf voorziet. We hopen dat het zo wordt dat in onze stad geen enkele vorm van geweld getolereerd wordt.”

Gemeenteraadslid Lien Degol treedt collega Roumans hierin bij en zal ook op de commissie diversiteit, sociaal beleid en jeugd extra maatregelen vragen om dit soort wandaden in de toekomst te vermijden. “Naar aanleiding van dit incident denk ik ook dat we het beleid naar jongeren toe in het algemeen mogen bekijken”, stelt Degol. “We zien dat telkens dezelfde leeftijdsgroep, 12 tot 20-jarigen, steeds worden verleid tot baldadigheden. De probleemgroep wordt dus niet ouder en groeit over generaties heen. Corona mag geen reden zijn om alles op een lager pitje te zetten. We zien de problemen wel degelijk verergeren door de verveling die toeslaat bij de jongeren. Er zal dus weer snel in een hogere versnelling moeten geschakeld worden. Dit kan door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren, waarbij de jongeren een uitlaatklep hebben. Maar ook door de ouders meer te betrekken en te sensibiliseren, kunnen we deze problemen voorkomen.”

Sensibiliseren

“Daarnaast heeft de stad de opdracht om meer mensen te sensibiliseren om klacht in te dienen als ze slachtoffer zijn van deze vorm van agressie”, besluit Jo Robbelein, politiek secretaris voor Open Vld Leuven. “Zwijgen is geen optie meer! Daarom verwachten we van de politie en het parket dat alle klachten serieus worden genomen. Pas zo zal het probleem sneller in kaart kunnen gebracht worden, waardoor er ook gerichter gereageerd kan worden en zo de daders aangepakt worden.”